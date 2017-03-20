В филиале "Мариэнерго" проверили уровень подготовки персонала к безопасному производству работ

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 марта 2017, 17:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО
В производственных отделениях филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» прошел День охраны труда.
Цель проведения подобных мероприятий – оценка уровня подготовки персонала к безопасному производству работ, проверка укомплектованности бригад средствами индивидуальной защиты, необходимым инструментом и регламентирующими документами, обмен опытом решения проблемных вопросов безопасной организации труда.
Особое внимание уделено практическим занятиям, в ходе которых бригады отрабатывали показательные допуски к производству работ на электроустановках. По завершении их проверяющие совместно с инженерно-техническими работниками произвели разбор занятий. Специалисты районов электрических сетей филиала на практике подтвердили высокий уровень знаний правил техники безопасности.
Работники службы производственной безопасности и производственного контроля филиала «Мариэнерго» постоянно выезжают на объекты электросетевой компании с целью не столько выявить потенциальных нарушителей, сколько указать коллегам на возможные ошибки, дать совет по безопасной организации рабочего места.