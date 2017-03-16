Астраханский филиал МРСК Юга готовится к прохождению весеннего паводка

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
21 марта 2017, 15:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО
Специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») готовятся к прохождению весеннего паводка. В филиале создана специальная комиссия, проведена проверка готовности электросетевых объектов к прохождению паводка, разработан комплекс мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
По прогнозам специалистов, весенний паводок 2017-го года в Астраханской области обещает быть обильным. Общий приток воды во втором квартале этого года ожидается в объеме 208 кубокилометров. Аналогичный приток наблюдался в 1966-м и в 1979-м годах.
В зоне ответственности филиала ведется постоянный контроль состояния электросетевых объектов и ЛЭП, находящихся в зонах повышенного риска. Специалисты астраханского филиала МРСК Юга произвели осмотры переходов ЛЭП через реки, фундаменты опор, противооползневые, противообвальные и противоселевые укрепления. Сотрудники филиала МРСК Юга - «Астраханьэнерго» произвели выравнивание опор линий электропередачи, привели в состояние повышенной готовности системы связи, плавсредства, стационарные и передвижные насосы, бульдозеры и другую спецтехнику.
До наступления паводка в астраханском филиале МРСК Юга пройдут противоаварийные тренировки по ликвидации чрезвычайных ситуаций в распределительных сетях.
Специалисты энергокомпании работают в тесном взаимодействии с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС по Астраханской области, местными органами самоуправления, территориальными управлениями речного пароходства.