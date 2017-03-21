"Чеченэнерго" планомерно снижает потери электроэнергии с помощью автоматизации учета

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21 марта 2017, 17:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Показатели полезного отпуска электроэнергии по управляемому МРСК Северного Кавказа Обществу «Чеченэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в феврале 2017 года показали, что плановые и фактические показатели потерь энергоресурса в сетях совпадают. Об этом шла речь на плановом совещании под председательством управляющего директора АО «Чеченэнерго» Русланбека Докуева. Участие в совещании приняли заместители управляющего и руководители городских и районных электрических сетей компании.
В ходе встречи подняты организационные вопросы по замене приборов учёта электроэнергии в районах республики, необходимости заключения договоров электроснабжения с Управляющими компаниями и ТСЖ, а также обсуждалась тема разработки плана-графика работ по установке приборов учета в многоквартирных домах.
Шла речь и о показателях дистанционного «опроса» счетчиков в автоматизированной системе коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ). В рамках системы данные со счетчиков потребителей могут сниматься не только с помощью подключенного напрямую ноутбука, но и через интернет. Достаточно установить специализированное программное обеспечение, которое обеспечит удаленный автоматический учет электроэнергии и в режиме реального времени покажет специалистам компании практически все основные параметры электропитания. При рациональном планировании деятельности предприятия эти возможности позволяют получить ощутимую выгоду.
На сегодняшний день АСКУЭ задействована во всех 13 районах Чеченской Республики, всего системой охвачено 124 тыс. абонентов.