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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Пермэнерго" направят на ремонт подстанции "Новая Пашия" в Горнозаводском районе более 3 миллионов рублей

Энергетики Пермэнерго направят на ремонт подстанции Новая Пашия в Горнозаводском районе более 3 миллионов рублей

21 марта 2017, 16:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» приступил к ремонту оборудования подстанции 110/35/6 кВ «Новая Пашия» в Горнозаводском районе. В течение 1-3 квартала текущего года энергетики выполнят капитальный ремонт одного масляного выключателя и 6 разъединителей 110 кВ, 3 масляных выключателей и 12 разъединителей 35 кВ, 18 масляных выключателей 6 кВ. Всего на повышение надежности работы энергообъекта будет направлено порядка 3,3 миллионов рублей.

Подстанция «Новая Пашия» обеспечивает электроснабжение города Горнозаводск, в котором проживает более 11,5 тысяч человек. Основным промышленным потребителем подстанции является крупнейший производитель цемента в Пермском крае -предприятие «Горнозаводскцемент».

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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