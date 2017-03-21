ФСК ЕЭС направит более 1,6 млрд рублей на техническое обслуживание и ремонт энергообъектов Западной Сибири

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
21 марта 2017, 15:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») приступила к программе 2017 года по техническому обслуживанию и ремонту оборудования на энергообъектах в Западной Сибири. Объем финансирования ремонтной кампании составит более 1,6 млрд рублей.
Энергетики до конца года отремонтируют и усилят 1,3 тыс. фундаментов и 494 опоры, заменят 1,7 тыс. изоляторов, 347 дистанционных распорок, отремонтируют три фазы трансформаторов, три реактора, 184 выключателя, 1,4 тыс. разъединителей, выполнят расчистку более 4,97 тыс. га трасс воздушных линий и заменят 15 км грозотроса.
Для повышения надежности будет проведена диагностика оборудования и объектов, комплексное обследование линий электропередачи с применением экспресс-методов, сервисное обслуживание электротехнического оборудования.