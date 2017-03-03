Филиал "Мордовэнерго" принял участие в совместных учениях по подготовке к паводку

СЕГОДНЯ открывается Cabex 2017
21 марта 2017, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОРДОВЭНЕРГО, УЧЕНИЯ
Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Мордовэнерго» принял участие в совместных учениях субъектов электроэнергетики, органов исполнительной власти, регионального МЧС и других муниципальных образований по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях паводка.
В ходе учений отрабатывалось взаимодействие персонала диспетчерского центра, субъектов электроэнергетики, муниципальных и других организаций при ликвидации нарушений нормального режима и обесточивании потребителей. Выявлялся уровень подготовки оперативного и оперативно-диспетчерского персонала, а также навыки принятия правильных решений в сложной режимной обстановке.
Согласно сценарию учений, в «Мордовэнерго» в результате подмыва талыми водами на подстанции ПС 110 кВ Потьма произошло аварийное отключение. Обесточенными оказались 75 населенных пунктов в Западной части Мордовии. В это же время из-за подмыва случилось падение двухцепной опоры на воздушной линии ВЛ 110 кВ Мокша – Инсар тяговая и ВЛ 110 кВ Мокша – Кочелаево в районе перехода через реку Мокша. Это привело к обесточиванию 33 ПС 35-110 кВ в Краснослободском и Ковылкинском производственных отделениях филиала. В результате повреждений без электроснабжения остались 546 населенных пунктов с населением 90720 человек, 746 социально – значимых объекта (в т.ч. 253 котельных, 215 объектов водоснабжения, 123 школы, 84 объекта здравоохранения, 71 детского сада).
Принятыми мерами оперативно–режимного характера в кратчайшие сроки удалось восстановить электроснабжение части потребителей по резервным схемам, и в первую очередь социально-значимые объекты.
Для устранения аварийной ситуации и полного восстановления электроснабжения был привлечены аварийно-восстановительные бригады Саранского ПО филиала «Мордовэнерго»: 46 человек оперативно-ремонтного персонала и 21 единица автомобильной и специальной техники.
В ходе проведения учений были отработаны действия оперативного персонала «Мордовэнерго» по переводу питания обесточенных потребителей по временным схемам и от резервных источников электроснабжения, а также взаимодействие с Центром управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по Республике Мордовия, персоналом Пензенского регионального диспетчерского управления, муниципальных и других организаций.