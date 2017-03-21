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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Лабинский филиал подвел итоги 2016 года в области охраны труда

Лабинский филиал подвел итоги 2016 года в области охраны труда

21 марта 2017, 16:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ОХРАНА ТРУДА

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В Лабинском филиале ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») на коллективном собрании подвели итоги 2016 года в области охраны труда, промышленной и производственной безопасности. Наградили лучших сотрудников предприятия в области охраны труда.

– Самая главная ценность – это люди. И наша задача сделать все, чтобы исключить несчастные случаи на производстве. Никакая срочность и важность работ не должна повлиять на сохранность жизни и здоровья персонала, – отметил, открывая рабочую встречу, директор Лабинского филиала Андрей Герасько.

Участники совещания подвели итоги работы в области охраны труда за 2016 год и обсудили плановые параметры на 2017 год. Особое внимание уделили безопасному производству работ и состоянию трудовой дисциплины на рабочих местах. Отметили положительную динамику снижения травматизма в 2016 году как стороннего, так и производственного травматизма.

– Чтобы исключить травматизм на рабочих местах необходимо помнить о взаимоконтроле. Прежде чем приступить к производственным работам необходимо не один раз перепроверить себя, своих коллег, и удостовериться на 100% в отсутствии напряжения на рабочем месте, – подчеркнул главный инженер Кубаньэнерго Дмитрий Рязанцев.

В завершении встречи шести лучшим сотрудникам предприятия за проделанную работу в области охраны труда в 2016 году были вручены благодарственные письма и памятные подарки.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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