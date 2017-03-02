Lapp Group: безопасность - это стандарт

Указом президента Российской Федерации В.В. Путина 2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Мероприятия и кампании Года экологии призваны привлечь внимание общества к вопросам экологического развития нашей страны, в том числе и, совершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих сферу экологии, и переход на наилучшее доступные природоохранные технологии.

Безопасность кабельной продукции для здоровья человека и окружающей среды является неотъемлемым показателем качества в понимании Lapp Group. Мы уверены, что современное производство немыслимо без экологически эффективных решений. В рамках Года экологии мы, совместно с нашими клиентами и партнерами, подготовили цикл информационных и образовательных материалов, которые будут опубликованы на наших Интернет-ресурсах.

Компоненты имеют значение. Безопасность - это стандарт.

Качество всегда занимало центральное место в стратегии развития Lapp Group. Именно высокое качество продукции стало (и продолжает быть) ключевым преимуществом и залогом успеха нашей компании на рынке. Конечно, современные представления о качестве постоянно развиваются: использование человеком различных видов электроприборов и электронной техники в быту и трудовой деятельности, автоматизация производства, а также необходимость минимизировать негативное влияние на окружающую среду диктуют новые требования к кабельно-проводниковой продукции.

С 1 июня 2007 года в странах Евросоюза начал действовать регламент REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals), который обязывает предприятия регистрировать производимые и поставляемые на рынок ЕС химические вещества в Европейском химическом агентстве. Действие регламента распространяется на химические вещества, как в чистом виде, так и в составе препаратов и изделий, но не на сами препараты и изделия, состоящие из химических веществ. REACH устанавливает ограничение на использование веществ, которые характеризуются особо опасными свойствами (SVHC), в изделиях, а также обязывает производителей своевременно и полно информировать потребителей о составе изделия и безопасных условиях его эксплуатации и утилизации.

Вся продукция Lapp соответствуют требования регламента REACH. Прочитать официальное заявление Lapp Group можно на сайте компании.

Директива RoHS (с 2013 г. начала действовать обновленная версия директивы RoHS2) – ещё одна законодательная мера ЕС, устанавливающая требования по контролю и содержанию опасных для человека и окружающей среды веществ в электрооборудовании. В частности, в новой редакции RoHS ограничивает использования свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов, полибромированных дифениловых эфиров в электрическом и электронном оборудовании. Для всех вышеперечисленных вредных веществ определены точные концентрации, при превышении которых продукция не может быть допущена на европейский рынок.

В России общие требования в области безопасного обращения с химической продукцией и веществами определены в ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», а в области безопасного использования химических веществ на производстве - в ФЗ № 197 «Трудового Кодекс РФ». Согласно Трудовому кодексу, все используемые на территории РФ химические вещества должны пройти токсикологические исследования и соответствовать ряду санитарно-гигиенических норм, а также иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, подтверждающие это.

Требования к химическим веществам устанавливаются согласно с ФЗ №184 «О техническом регулировании», который предписывает необходимость разработки технических регламентов на продукцию, ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Соглашению Таможенного Союза РФ, Республики Беларусь и Республики Казахстан по санитарным мерам. При этом единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования Таможенного Союза в ряде случаев дублируют требования существующих технических регламентов, что препятствует эффективному регулированию безопасного обращения химической продукции.

Помимо этого, в России одновременно действуют несколько противоречащих друг другу систем классификации, так как основные нормы и правила безопасного обращения химической продукции отражены в нормативных документах различных ведомств.

Директива RoHS (с 2013 г. начала действовать обновленная версия директивы RoHS2) – ещё одна законодательная мера ЕС, устанавливающая требования по контролю и содержанию опасных для человека и окружающей среды веществ в электрооборудовании. В частности, в новой редакции RoHS ограничивает использования свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов, полибромированных дифениловых эфиров в электрическом и электронном оборудовании. Для всех вышеперечисленных вредных веществ определены точные концентрации, при превышении которых продукция не может быть допущена на европейский рынок.

Классификация химических веществ в соответствии с законодательством РФ на примере сульфата меди

Ведомство Класс опасности Комментарии Росстандарт

ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» 2 Высокоопасное вещество Ростехнадзор

ФЗ от 21.06.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» нет Не классифицируется как опасное вещество МПР

ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения» 2 Умеренно опасное вещество Минсельхоз

Методические рекомендации № 2001/26 «Гигиеническая классификация пестицидов по степени опасности» 3 Умеренно опасное вещество Роспотребнадзор

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 №76 «О введении в действие ГН 2.2.5. 1313-03» 2 Высокоопасное вещество Минтранс

ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» 9 (степень 3) Малоопасное ядовитое вещество Рекомендации ООН-СГС 4 Вредно при попадании на кожу и при проглатывании

Источник информации: «Нормативно-правовое обеспечение химической безопасности в РФ» А.В. Зажигалкин, Заместитель руководителя Росстандарт, к.ю.н.

Несогласованность требований российского законодательства в области безопасности обращения химической продукции и различия в классификации затрудняют оценку реальной опасности химических веществ, как для человека, так и для окружающей среды. Данную тему затронет в своем докладе «Новые стандарты кабельного производства. Экология и безопасность» Елена Кузнецова, Менеджер по качеству Lapp Group Россия, на Первом всероссийском кабельном конгрессе в рамках 16-й международной выставки Cabex.

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