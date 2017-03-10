МРСК Центра в Курской области совместно с правоохранительными органами выявила недобросовестного предпринимателя, укравшего электроэнергии на 8 миллионов рублей

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» в ходе проведенного совместно с представителями правоохранительных органов планового рейда выявили очередной факткрупногобезучетного энергопотребления. Недобросовестный потребитель, владелец ООО «Сырная долина», установил вобслуживающей его предприятие трансформаторной подстанции устройства, влияющие на корректную работу прибора учета электроэнергии. Это позволило ему значительно занижать оплачиваемые объемы электропотребления. По предварительным данным, объем похищенной им электроэнергии составил 2 624975 кВт*час, а сумма причиненного ущерба превысила 8 млн рублей.



По выявленному случаю энерговоровства работниками управления учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» составлен акт безучетного потребления. В настоящее время блок безопасности предприятия готовит необходимые документы для возбуждения уголовного дела.



Следует отметить, что ООО «Сырная долина», как недобросовестный потребитель, уже попадало в поле зрение сотрудников блока безопасности филиала. В 2016 годуАрбитражный суд Курской области по обращению энергетиков обязал его погасить задолженность перед Курскэнерго в размере 2,567 млнрублей, судебные приставы возбудили в отношениинеплательщикаисполнительное производство. Однако руководство предприятия не спешило исполнить решение суда. Задолженность была погашена только после того, как Курскэнерго обратилосьв управление Федеральной службы судебных приставов с заявлением о возбуждении в отношении руководителя «Сырной долины» уголовного дела по ст.315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».



ПАО «МРСК Центра» проводит масштабную рейдовую работу по выявлению случаев хищений электроэнергии во всех регионах своей операционной ответственности (11 субъектов Центрального федерального округа). К ней привлекается персонал районов электрических сетей и управлений учета электроэнергии филиалов компании, а в ряде случаев - специалисты блока безопасности, сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России.



В 2016 году в зоне ответственности МРСК Центра был выявлен12231 факт незаконного потребления электрической энергии. Энергетиками приняты меры по взысканию причиненного ущерба. С нарушителей в досудебном порядке взыскано 319 миллионов рублей за неучтенное потребление. В отношении нарушителей, добровольно не возместивших ущерб, по итогам года были вынесены судебные решения о взыскании на общую сумму 159,202 миллиона рублей. По остальным фактам продолжается претензионно-исковая работа.



Кроме того, заявительские материалы по фактам несанкционированного потребления электроэнергии, выявленным блоком безопасности МРСК Центра, направлялись в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения возбуждались уголовные дела по признакам состава преступления предусмотренного п. «б» части 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).



МРСК Центра намерена последовательно добиваться возмещения ущерба похитителями электроэнергии. Следует напомнить, что средства, взыскиваемые с энерговоров, компания направляет, в том числе, на финансирование основных мероприятий производственной деятельности, обеспечивающих надежное и бесперебойное электроснабжения потребителей.