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Отраслевые новости: Энергетика

На площадке строительства Талаховской ТЭС ведется сооружение главного корпуса

На площадке строительства Талаховской ТЭС ведется сооружение главного корпуса

21 марта 2017, 16:30
Рубрика: Энергетика
Метки: ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО

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Группа компаний «Интертехэлектро» продолжает работы по строительству Талаховской ТЭС в г. Советске (Калининградская область). В главном корпусе электростанции установлены на фундаменты газотурбинные установки №1 и №2 с редукторами и генераторами, ведутся работы по их обвязке. Завершается монтаж стеновых панелей главного корпуса, выполняется установка оконных витражей и укладка кровельного покрытия, ведется заливка силовой плиты. Начаты работы по сооружению дымовых труб. Завершен монтаж каркасов административно-бытового и объединенного вспомогательного корпусов, ведется укладка цоколя. Сооружаются резервуары и насосная станция дизельного топлива. Ведутся работы по устройству фундаментов открытого распределительного устройства 110 кВ и силовых трансформаторов. Выполняется подготовка оснований для прокладки газопровода высокого давления.

Электрическая мощность Талаховской ТЭС составит 160 МВт. Электростанция оснащена двумя  газотурбинными установками 6F.03, выпускаемыми ООО "Русские Газовые Турбины" (г. Рыбинск). Объем работ генерального подрядчика – АО «Интертехэлектро» включает в себя строительно-монтажные работы по всем объектам и сооружениям, поставку всего комплекса вспомогательного оборудования, пуско-наладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию.

Заказчиком строительства Талаховской ТЭС выступает ООО «Калининградская генерация» - совместное предприятие ОАО «Роснефтегаз» и ПАО «Интер РАО». Реализация проекта позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей Калининградской области. Управление проектом со стороны заказчика осуществляет ООО «Интер РАО - Инжиниринг».

Компания: ГК "Интертехэлектро"
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