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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Работники "Каббалкэнерго" повышают квалификацию в области гражданской обороны и ЧС

Работники Каббалкэнерго повышают квалификацию в области гражданской обороны и ЧС

21 марта 2017, 15:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО

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15 работников филиала МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в рамках взаимодействия с Главным управлением МЧС России по КБР включены на 2017 год как слушатели в план комплектования ГОУ ДПО «Кабардино-Балкарский центр повышения квалификации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям». План утвержден председателем правительства КБР от 17.11.2016 г. и предусматривает организацию курсов повышения квалификации по категориям обучаемых.

Первый поток прошел в период с 13 по 17 марта. В группу вошли представители руководства филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго», которые повысили квалификацию в категории «Председатели (члены) комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности». Они приняли участие в занятиях по изучению основных способов и мероприятий по индивидуальной и коллективной защите населения и территорий от опасностей, возникающих в особый период, и от ЧС.

Проведены практические занятия по изучению и применению приборов радиационного, химического и биологического контроля, а также средств индивидуальной защиты, по организации медицинской профилактики при ЧС и в особый период, а также по оказанию первой помощи пострадавшим.

Слушатели узнали много нового об устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения. По завершении обучения участникам в торжественной обстановке были выданы удостоверения о прохождении курсов.

Остальные работники филиала, а это руководители служб и отделов энергокомпании, в течение 2017 года также повысят квалификацию по различным категориям.

Стоит отметить, что за последние три года в результате тесного взаимодействия с руководством ГУ МЧС России по КБР удалось на безвозмездной основе подготовить более 40 работников энергокомпании в образовательном учреждении по линии ГО и ЧС.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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