Шувалов: к ноябрю готовим план действий в экономике

Правительство к концу мая подготовит в общих очертаниях программу действий по ускорению экономического роста до 2025 г., а детали плана проработает к октябрю-ноябрю, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на съезде РСПП в Москве. "Самые важные вопросы, которые мы обсуждаем, в скором времени будем готовы начинать обсуждать и с предпринимательским сообществом, и с экспертами. Пока материал не в такой форме, чтобы его представить широкой публике.



Мы понимаем так: программа, которую мы должны представить в мае, она будет, скорее всего, носить такой общий характер, а детали будут готовы по этой программе к октябрю-ноябрю. Тогда это будет добросовестная и хорошая работа, и она будет уже проверена и обсуждена с вами", - отметил первый вице-премьер, сообщают "Вести экономики".



В правительстве пока нет единого понимания, как и в каких параметрах проводить ненефтегазовый налоговый маневр. "Тут мы получили замечание от президента на днях, что нечего, не согласовав, основные подходы к налоговым законам, выносить на публику, будет это 21%, 22% или еще сколько-то. Потому что нет по этому поводу общественного согласия. И внутри правительства еще нет единого понимания, как лучше реформировать", - пояснил Шувалов.



Министр финансов Антон Силуанов заявил 13 марта, что Минфин считает нейтральным для бюджета снижение страховых взносов с 30% до 22% и повышение НДС с 18% до 22%.



"У нас есть обязательства перед президентом в кратчайшие сроки подготовить предложения, согласовать. Потом уже это будет как наше совместное предложение, для того чтобы работать", - заключил Шувалов.

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