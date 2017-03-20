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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Тюменьэнерго" поможет открыть "Ворота в Югру"

Тюменьэнерго поможет открыть Ворота в Югру

21 марта 2017, 17:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО

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Компания «Тюменьэнерго» начинает работу над проектом технологического присоединения к электрическим сетям объектов музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» в городе Югорске.

Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» создается по сформированному в ходе встреч с жителями города Югорска поручению Губернатора Югры Натальи Комаровой. К его выполнению привлечены администрация города и три окружных департамента: культуры, экономического развития, природных ресурсов и несырьевого сектора экономики. Комплекс будет располагаться в шести километрах от Югорска, сегодня здесь расположен Музей под открытым небом «Суеват пауль». В перспективе «Ворота Югры» должны стать историко-культурным брендом Югры, привлекающим гостей межрегионального автотуристического кластера (Свердловская область – ХМАО – ЯНАО – Томская область – Тюменская область).

Площадь проектируемой территории МТК «Ворота в Югру» составляет 136,2 га. На этом участке должны разместиться театр, гостиница, кафе, кемпинг с бунгало, банно-оздоровительный комплекс, «Мастеровой двор», конный манеж и зоопарк.

Между Департаментом жилищного-коммунального и строительного комплекса Администрации города Югорска и филиалом АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети будет заключен договор на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью 814,6 кВт. Для реализации проекта за счет средств и сил подрядных организаций Администрации Югорска будет построено три трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ, 1,5 км воздушных линий 10 кВ и 3,56 км воздушных линий 0,4 кВ а также 6,56 км кабельных линий 0,4 кВ. Планируется, что подключение будет осуществлено от подстанции 110/10 кВ «Мансийская», находящейся в зоне ответственности урайского филиала «Тюменьэнерго».

«Количество потребителей увеличивается, в городах Югры появляются новые интересные социальные, культурные и туристические кластеры, и мы должны удовлетворять их спрос на электроэнергию, создавая максимально комфортные условия подключения для всех категорий заявителей», – прокомментировал начало работы над проектом директор филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети Олег Белозерцев.

Компания: АО "Тюменьэнерго"

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