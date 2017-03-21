В Год экологии МРСК Центра и Приволжья направит на реализацию природоохранных мероприятий более 4 млрд. рублей

В 2017 году, объявленном в стране Годом экологии, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» намерено уделить особое внимание проведению природоохранных мероприятий, позволяющих минимизировать негативное воздействие производственной деятельности компании на окружающую среду.



Финансирование «Программы мероприятий, планируемых к реализации в рамках Года экологии» составит более 4 млрд. рублей. Среди основных технических мероприятий, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду: применение при реконструкции и ремонтах ВЛ самонесущего изолированного провода, приобретение автомобилей, работающих на топливе, соответствующем экологическим стандартам Евро, проведение мероприятий по снижению уровня потерь.



Большое значение в Программе отведено внедрению инновационного оборудования, технологий и решений, направленных не только на повышение системной надежности и доступности услуг электрической сети, уменьшение эксплуатационных затрат, интеллектуализацию сети, но и на улучшение экологических производственных характеристик. К примеру, элегазовое оборудование, установка которого запланирована в этом году при реконструкции подстанции 110/35/10 кВ «Сараи» в Рязанской области и подстанций 110кВ «Толоконцево», «Федяково», «Молитовская» и 110/35/10кВ «Дальнее Константиново» в Нижегородской - позволит уменьшить размер площадей, занимаемых объектами электросетевого хозяйства и исключить применение трансформаторных масел.



Сегодня во всех филиалах компании внедряются герметичные энергосберегающие трансформаторы (ТМГэ) класса напряжения 10 (6) мощностью 160-400 кВА, включенные в реестр инновационных решений ПАО «Россети». Герметичные трансформаторы имеют повышенный срок эксплуатации трансформаторного масла, что снижает объемы его утилизации и, тем самым, минимизирует влияние на окружающую среду.



Кроме того, Программой предусмотрено усиление работы по охране объектов животного мира. Для предупреждения гибели птиц от поражения электрическим током и снижения риска аварийных отключений с их участием в 2017 году энергетики планируют установить на воздушные линии электропередачи порядка 9000 специальных птицезащитных устройств. Увеличатся объемы применения самонесущих изолированных и защищенных проводов, позволяющих уменьшить вырубку в лесных массивах и исключить гибель птиц. В 2017 году запланировано внедрение 2 582 км такого провода.



В Год экологии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» планирует участие в региональных и всероссийских экологических мероприятиях, а также организует собственные «зеленые» акции: субботники по уборке и благоустройству территорий, высадки деревьев, сборы макулатуры. В целях продолжения работы по оптимизации обращения с отходами планируется мероприятия по обеспечению перехода на селективный сбор отходов.



С момента образования компании энергетики рассматривают деятельность по охране окружающей среды как неотъемлемую часть своей повседневной работы, в полной мере осознавая необходимость рационального использования и сохранения природных ресурсов, сокращения негативного воздействия на окружающую среду.