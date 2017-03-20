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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Вологдаэнерго" приступили к монтажу двух силовых трансформаторов на ПС "Искра"

В Вологдаэнерго приступили к монтажу двух силовых трансформаторов на ПС Искра

21 марта 2017, 17:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО

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Специалисты производственного отделения «Вологодские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») совместно с подрядной организацией начали монтаж двух силовых трансформаторов на ПС 35/10 кВ «Искра» в поселке Ермаково Вологодского района.

В рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 35/10 кВ Искра с переводом на класс напряжения 110 кВ» установлены два силовых трансформатора мощностью 25 МВА каждый. Новое оборудование предназначено для работы в сетях напряжением  110/35/10 кВ. 

«Накануне были смонтированы новые опоры ЛЭП 110 кВ с заходом на открытое распределительное устройство (ОРУ) подстанции «Искра». Сегодня мы приступили к следующему этапу реконструкции. Отмечу, что ввод в работу подстанции позволит снять проблему подключения новых потребителей электрической энергии: жилой сектор, социальная инфраструктура, агропромышленный комплекс. Завершить все работы планируется в декабре текущего года», - сказал заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Вологдаэнерго» Вячеслав Попов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"
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