В филиале "Тулэнерго" обсудили вопросы диагностики кабельных линий электропередачи

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
21 марта 2017, 17:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Персонал служб изоляции и защиты от перенапряжений филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» принял участие в семинаре на тему «Трассировка и поиск повреждений кабельных линий», который провела фирма ООО «ТЕХНО-АС» на базе Ефремовского городского района электрических сетей.
Представители ООО «ТЕХНО-АС» познакомили участников с линейкой выпускаемого оборудования по испытаниям и поиску повреждений кабельных линий 0,4-10 кВ, испытательными лабораториями, провели пробный поиск трассы кабельных линий 0,4 и 10 кВ с применением трассопоисковой аппаратуры.
В рамках мероприятия состоялся обмен опытом между коллегами из Тульских, Суворовских и Ефремовских электрических сетей филиала «Тулэнерго». Ефремовские энергетики показали свой парк диагностического оборудования по обслуживанию и поиску повреждений кабельных линий 0,4-10 кВ и поделились опытом работы с ним.
Участники семинара отметили целесообразность и важность проведения подобных мероприятий с целью знакомства с электрооборудованием, разрабатываемым отечественными производителями, для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса.