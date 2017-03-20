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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В филиале "Тулэнерго" обсудили вопросы диагностики кабельных линий электропередачи

В филиале Тулэнерго обсудили вопросы диагностики кабельных линий электропередачи

21 марта 2017, 17:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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Персонал служб изоляции и защиты от перенапряжений филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» принял участие в семинаре на тему «Трассировка и поиск повреждений кабельных линий», который провела фирма ООО «ТЕХНО-АС» на базе Ефремовского городского района электрических сетей.

Представители ООО «ТЕХНО-АС» познакомили участников с линейкой выпускаемого оборудования по испытаниям и поиску повреждений кабельных линий 0,4-10 кВ, испытательными лабораториями, провели пробный поиск трассы кабельных линий 0,4 и 10 кВ с применением трассопоисковой аппаратуры.

В рамках мероприятия состоялся  обмен опытом между коллегами из Тульских, Суворовских и Ефремовских  электрических сетей филиала «Тулэнерго». Ефремовские энергетики показали свой парк диагностического оборудования по обслуживанию и поиску повреждений кабельных линий 0,4-10 кВ и поделились опытом работы с ним.

Участники семинара отметили целесообразность и важность проведения подобных мероприятий с целью знакомства с электрооборудованием, разрабатываемым отечественными производителями, для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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