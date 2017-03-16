В год экологии МРСК Центра направит на реализацию природоохранных мероприятий более 40 млн. руб.

В соответствии с утвержденной Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» Программой реализации экологической политики, в 2017 году на выполнение природоохранных мероприятий компания направит 40.6 млн. рублей. В текущем году реализация экологической политики определена как наиболее приоритетное направление работы энергетиков компании. Комплекс мероприятий по охране окружающей среды реализуется во всех 11 филиалах МРСК Центра. В этом году Программой запланировано более 50 природоохранных мероприятий.



В рамках выполнения Программы энергетики МРСК Центра продолжат работу по инвентаризации источников выбросов и контролю содержания количества загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов и в санитарно-защитных зонах производственных площадок Компании, примут участие в благоустройстве и озеленении территории предприятий. Для охраны и рационального использования водных ресурсов МРСК Центра продолжит проведение инструментального контроля качества добываемых подземных вод и сточных вод. Комплекс мер по охране и рациональному использованию земель включает в себя соблюдение установленных требований по накоплению и транспортированию отходов, проведению рекультивации нарушенных земель.



Пристальное внимание энергетики уделяют технической политике, ежегодно реализуя комплекс мероприятий по эксплуатации и ремонту оборудования подстанций, который способствуют экологически сбалансированному развитию электроэнергетики (ремонт маслоприёмных устройств трансформаторов, дренажных устройств, замена маслонаполненных вводов на вводы с твёрдой изоляцией). Многолетняя программа МРСК Центра по замене в распределительных сетях 6—10 кВ масляных выключателей на вакуумные, в том числе установка реклоузеров, снижает объемы используемых диэлектрических масел и исключает попадание их в окружающую среду. Кроме того, исчезает необходимость утилизации отработанных масел. Вакуумные выключатели бесшумны, удобны в обслуживании, пожаробезопасны, не загрязняют окружающую среду.



Вопрос охраны объектов животного мира при осуществлении производственной деятельности остается одним из ключевых в реализации мероприятий Программы. В целях предупреждения гибели птиц на энергетических объектах компании планируется установить около 4 тыс. комплектов специальных птицезащитных устройства, а так же продолжить внедрение мероприятий по установке самонесущих изолированных проводов, которые позволяют обезопасить птиц и снизить риск аварийных отключений с их участием.



На особом счету у энергетиков вопрос обращения с отходами производства и потребления. В 2017 году компанией будет продолжена работа по оборудованию мест накопления отходов - установлены специальные контейнеры для накопления отработанных ртутных ламп и промасленных отходов. В 2016 году все филиалы МРСК Центра успешно прошли проверку территориальных управлений Росприроднадзора в части соблюдения требований в сфере обращения с отходами, результатом которой стало получение компанией лицензии на деятельность по транспортированию отходов I-IV классов опасности.



В соответствии с требованиями природоохранного законодательства все объекты негативного воздействия в конце 2016 года поставлены на государственный учет. Все объекты компании МРСК Центра отнесены к третьей категории, оказывающих незначительное негативное воздействие на окружающую среду.