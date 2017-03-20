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Отраслевые новости: Россия

Вчера сильный ветер раздул пожар в одной из деревень Марий Эл

Вчера сильный ветер раздул пожар в одной из деревень Марий Эл

21 марта 2017, 15:07
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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19 марта около 19 часов 30 минут в деревне Петъялы Волжского района загорелся частный жилой дом. Местные жители незамедлительно вызвали пожарных. Спустя минуты на месте уже работали огнеборцы пожарной части №55 из Петъял, Сотнура, а также Приволжского и Новых Парат.

К тому времени горела крыша дома. К счастью, ее обрушение удалось не допустить. Огонь не перекинулся и на соседний дом. В итоге огонь повредил кровлю и закоптил имущество. Отчасти спасло чердачное перекрытие, которое было сделано из шлако-бетонной крошки.

- Серьезного ущерба удалось избежать благодаря оперативной и квалифицированной работе огнеборцев, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Марий Эл.

Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волжска и Волжского района восстановили картину пожара. Очаг возгорания был на веранде. Дул сильный ветер. Он способствовал тому, что огонь перешел под крышу, а затем и на кровлю. По предварительной версии, причиной происшествия послужило короткое замыкание электропроводки на веранде.

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