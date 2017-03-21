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Отраслевые новости: В мире

Великобритания и Норвегия соединят свои энергосети

Великобритания и Норвегия соединят свои энергосети

21 марта 2017, 16:38
Рубрика: В мире
Метки: КАБЕЛЬ

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На юго-западе Норвегии начали прокладывать самый длинный в мире подводный электрический кабель, который соединит норвежские электросети с британскими и позволит странам продавать друг другу излишки возобновляемой энергии.

В районе города Квиллдал, где расположена крупнейшая в Норвегии гидроэлектростанция мощностью 1240 МВт, начали установку линий электропередач. Это первый этап реализации плана по соединению энергетических систем Норвегии и Великобритании, пишет The Guardian.

В рамках проекта North Sea Link, которым занимаются компании Statnett и National Grid NSL, между норвежским Квиллдалом и британскими городом Блит будет проложен подводный силовой кабель длиной 720 км под напряжением 515 кВ и с предельной пропускной способностью 1,4 ГВт. Завершение строительства назначено на 2021 год.

Великобритания уже подключена при помощи аналогичных кабелей к энергосетям Ирландии, Бельгии, Нидерландов и Франции. Кроме того, рассматривается проект соединения британских сетей с Исландией — это потребует прокладки кабеля длиной не менее 1000 км.

Источник: Хайтек.

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