Великобритания и Норвегия соединят свои энергосети

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
21 марта 2017, 16:38
Рубрика: В мире
Метки: КАБЕЛЬ
На юго-западе Норвегии начали прокладывать самый длинный в мире подводный электрический кабель, который соединит норвежские электросети с британскими и позволит странам продавать друг другу излишки возобновляемой энергии.
В районе города Квиллдал, где расположена крупнейшая в Норвегии гидроэлектростанция мощностью 1240 МВт, начали установку линий электропередач. Это первый этап реализации плана по соединению энергетических систем Норвегии и Великобритании, пишет The Guardian.
В рамках проекта North Sea Link, которым занимаются компании Statnett и National Grid NSL, между норвежским Квиллдалом и британскими городом Блит будет проложен подводный силовой кабель длиной 720 км под напряжением 515 кВ и с предельной пропускной способностью 1,4 ГВт. Завершение строительства назначено на 2021 год.
Великобритания уже подключена при помощи аналогичных кабелей к энергосетям Ирландии, Бельгии, Нидерландов и Франции. Кроме того, рассматривается проект соединения британских сетей с Исландией — это потребует прокладки кабеля длиной не менее 1000 км.
Источник: Хайтек.