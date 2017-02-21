Внимание, новинка! HELUEVENT HYBRID. Одновременная передача электроэнергии, звука и изображения

Компания HELUKABEL GmbH рада представить свою новую разработку для применения в области медиа-технологий. Обладающий превосходной гибкостью комбинированный кабель HELUEVENT HYBRID способен при этом одновременно передавать изображение, звук и электроэнергию. Он отлично подходит для эксплуатации с монтажным оборудованием, в микшерных пультах, а также камерах с несколькими выходами. Такой универсальный гибридный тип - находка для подключения оборудования в звукозаписывающей студии, на театральной сцене или для организации системы безопасности в здании. Причем применить такой тип кабеля можно как в здании, так и, например, в поезде.

Конструкторы компании HELUKABEL GmbH в Виндсбахе (Германия) разработали данную марку по заданию телеканала ZDF. HELUEVENT HYBRID состоит из двух кабелей HELUCAT 200, отвечающих за передачу данных, кабеля управления JZ-500, который берет на себя электропитание, и коаксиального кабеля 75 Ом 1.0/4.6, передающего видеосигнал.

Основная сложность в конструировании гибридных кабелей заключается в необходимости сохранения высокой гибкости конечного продукта при помещении разнотипных кабелей под одну оболочку. Ряд тестов, проведенных в собственной лаборатории компании HELUKABEL GmbH, позволил инженерам найти оптимальный химический состав и выполнить все поставленные заказчиком требования, в том числе по гибкости и огнезащитным свойствам.

Трудновоспламеняющийся HELUEVENT HYBRID не содержит галогенов и может быть использован в зданиях, где предполагается скопление большого количества людей или там, где есть угроза повреждения ценного имущества в случае пожара. В то же время специальный материал оболочки делает его пригодным и для открытой прокладки. Особо стоит отметить устойчивость данного кабеля к кислороду, ультрафиолетовому излучению и микробам.

Серии HELULIGHT, HELUSOUND и HELUEVENT производства компании HELUKABEL GmbH - это хорошо согласованные между собой решения для применения в сфере медиа-технологий с возможностью поставок как из наличия на складе, так и изготовления по специальному запросу заказчика.

При этом на их основе могут быть реализованы проекты не только в области освещения, передачи звука и изображения. Мы поможем Вам выбрать кабели, например, для систем охранной сигнализации и автоматической регулировки или для управления пиротехническими эффектами. Или....присылайте нам условие задачи. Мы обязательно ее решим!

Каталог "Кабели для медиатехнологий" можно запросить здесь: http://www.helukabel.com/ru/services/order-catalogs/katalogbestellung_2.html

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