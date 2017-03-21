Якутии нашлось место под солнцем Крыма

Якутия все-таки примет участие в строительстве железнодорожных подходов в Керченскому мосту: в качестве техзаказчика через ОАО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск". Компания уже подписала контракт с Росжелдором на 227 млн руб. АО "Железные дороги Якутии" претендовало на роль генподрядчика всего проекта, но не прошло предквалификацию на конкурсе. В итоге генподряд получил "Стройгазмонтаж" (СГМ) Аркадия Ротенберга, но, по данным "Ъ", контракт с компанией пока не согласован.



ОАО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск" (ДСЖД БТЯ), принадлежащее министерству имущественных и земельных отношений Якутии, выступит техзаказчиком по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Госконтракт был заключен ДСЖД БТЯ с Росжелдором 27 декабря 2016 года (сейчас размещен на сайте госзакупок). В обязанности якутской компании войдут строительный контроль, изготовление техпланов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, кадастровый учет и госрегистрация. Стоимость контракта — 226,7 млн руб., срок исполнения — 30 декабря 2019 года. Извещение о проведении открытого конкурса по выбору техзаказчика для проекта было опубликовано в сентябре 2016 года. Помимо ДСЖД БТЯ свою заявку подавало ФГУП "ИЦ "Спектр"" Росжелдора, но стоимость предложения последнего оказалась выше — 301,3 млн руб. при начальной цене контракта 302,2 млн руб.



Железнодорожные подходы к Керченскому мосту должны быть построены к ноябрю 2019 года. Общая стоимость контракта — 16,9 млрд руб. Первый конкурс по выбору генподрядчика на строительство объекта был объявлен ФКУ "Управление служебных зданий федеральных органов исполнительной власти в области транспорта" Росжелдора в конце сентября. Единственную заявку тогда подало АО "Железные дороги Якутии" (ЖДЯ; 46,85% владеет ОАО РЖД и 44,3% — минимущества республики), но предквалификационный отбор оно не прошло. АО ЖДЯ не сумело подтвердить опыт исполнения масштабных работ по капстроительству в последние три года. Конкурс был признан несостоявшимся, на повторный тендер также не было подано ни одной заявки. В итоге в январе единственным исполнителем контракта правительство назначило компанию СГМ Аркадия Ротенберга, которая строит и сам Керченский мост. Как рассказал источник "Ъ", знакомый с ситуацией, контракт с СГМ до сих пор не подписан, так как стороны не могут согласовать документ. В Минтрансе и СГМ отказались от комментариев и посоветовали обратиться в Росжелдор, где на запрос "Ъ" не ответили.



Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров говорит, что наличие техзаказчика, который выступает заказчиком при заключении всех основных договоров (на проведение инженерных изысканий, проектирование, строительство и т. д.),— это "объективная необходимость". Выбор ДСЖД БТЯ, обладающей соответствующими компетенциями и напрямую не контролирующейся ни правительством РФ, ни частными компаниями, для которых существует риск попадания под санкции, "представляется обоснованным", отмечает эксперт. По его подсчетам, стоимость работ "адекватна уровню сложности" и составляет около 1,3% от общей стоимости проекта, что "соответствует стандартным показателям для проектов схожего масштаба". У ДСЖД БТЯ накоплен значительный опыт реализации функции заказчика на различных проектах, в том числе железнодорожная линия Беркакит—Томмот—Якутск, автодороги и так далее. Но среднесписочная численность специалистов ДСЖД БТЯ всего 20 человек, а выручка от основной деятельности в 2015 году составила лишь 28,2 млн руб., поэтому новый контракт потребует значительного (как минимум в три-четыре раза) расширения штата и усиления компетенций по ряду направлений, заключает господин Бурмистров.



Правительство разрешило ОАО РЖД перенаправить 10 млрд руб. в 2017 году с проекта комплексного развития участка Междуреченск—Тайшет Красноярской железной дороги на строительство ветки в обход Украины, следует из документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Минтранс и Минфин при формировании проекта бюджета на 2018 год должны учесть выделение 10 млрд руб. на завершение проекта магистрали в Сибири. Ранее, в декабре прошлого года, правительственную поправку к проекту бюджета на 2017–2019 годы, позволяющую перенаправить деньги из не использованных ранее взносов в капитал ОАО РЖД, поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам. Кроме того, в конце года премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о целевом взносе 8,84 млрд руб. в уставный капитал ОАО РЖД на обход Украины. Строительство двухпутной электрифицированной линии на участке Журавка—Миллерово началось в 2014 году после ухудшения отношений с Украиной. Движение поездов по новой линии планируется открыть осенью.



Источник: Коммерсант.