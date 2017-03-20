АО "БЭСК" раскрывает научный потенциал студентов

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
22 марта 2017, 10:42
Рубрика: Энергетика
Метки: БЭСК
Благотворительный фонд «Система» от лица образовательной программы «Лифт в будущее» направил в адрес АО «БЭСК» благодарность за помощь в организации и проведении I Всероссийского грантового конкурса для студентов и аспирантов «Системное решение». Конкурс прошел в два этапа (очный и заочный). В его основу легли реальные технологические задачи, сформулированные специалистами нескольких крупных компаний, включая АО «БЭСК». Победителями конкурса, работавшими над задачами башкирских электросетевиков, стали студенты Казанского государственного энергетического университета Айрат Туитяров и Самат Тукаев. Они заслуженно получили целевые гранты в размере 300 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно.
Большую работу по формулированию задач и оценке поступивших работ провели специалисты ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК»): заместитель начальника департамента капитального строительства Айнур Латыпов, начальник отдела диагностики Анатолий Бикмурзин и начальник отдела линий электропередачи Андрей Смеркалов. Кроме того, в ходе конкурса Айнур Латыпов провел мастер-класс для финалистов в г. Санкт-Петербурге, на котором рассказал о текущей деятельности компании и актуальных задачах, стоящих перед электроэнергетической отраслью, а также выступил в качестве члена экспертной комиссии при отборе победителей.
Директор программы «Лифт в будущее» Юлия Селюкова выразила признательность в адрес Башкирской электросетевой компании и высказала надежду, что проекты победителей будут реализованы на практике.
На снимке: лауреат конкурса «Системное решение» Самат Тукаев (в центре) с заместителем начальника департамента капитального строительства ООО «Башкирэнерго» Айнуром Латыповым и директором программы «Лифт в будущее» Юлией Селюковой.