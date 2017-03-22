ЕАЭС гармонизирует субсидии на промтовары

ЕЭК подготовила соглашение о порядке добровольного согласования странами ЕАЭС субсидий производителям промышленных товаров. Предполагается, что документ позволит сторонам инициировать разбирательство в случае, если субсидия ущемляет интересы производителей, а также заранее договариваться о введении специфических пошлин, чтобы избежать встречных компенсирующих мер. Сейчас и Россия, и другие страны союза используют этот механизм без согласования друг с другом, отмечают участники рынка.



Белый дом одобрил своим распоряжением проект соглашения о порядке добровольного согласования странами ЕАЭС с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) специфических (то есть применяемых в отношении конкретных производителей) субсидий в отношении промышленных товаров и разрешения ЕЭК споров о них. С российской стороны документ готовил Минпромторг, соглашение может быть подписано на заседании межправсовета ЕАЭС, а заработать оно должно до конца года — после проведения странами союза внутригосударственных процедур, пояснили в ЕЭК.



Сейчас особое приложение к договору о создании ЕАЭС прямо запрещает вывозные и замещающие субсидии (при поставках в другую страну союза). Запрещены и субсидии, которые приводят к существенному занижению цены и вытеснению аналогичных товаров с общего рынка. Неспецифические субсидии (для поддержки отраслей в целом), напротив, не регулируются, и в их отношении не применяются компенсирующие меры.



Согласно же соглашению, государства ЕАЭС не смогут применять компенсирующие меры к субсидиям, согласованным ЕЭК, но такое согласование будет добровольной процедурой. Решение о допустимости или недопустимости господдержки выносится на комиссию — субсидия не должна быть запрещенной в ЕАЭС, должна быть малозначимой (до $100 тыс. на одного получателя) или иметь интеграционный потенциал (для реализации совместного проекта или производства дефицитных в ЕАЭС товаров). Также допустимо субсидирование повышения квалификации работников и поддержки новых предприятий (в объеме до 30% капвложений). Основанием для отказа в согласовании господдержки может стать ущерб или угроза ущерба для другой страны союза.



Как пояснила "Ъ" помощник министра по промышленности и АПК ЕЭК Людмила Чеглик, обратившееся в комиссию за согласованием субсидии государство будет застраховано от последующего введения компенсирующей меры со стороны любой из стран ЕАЭС. Поддержка промышленности не должна раскручивать "гонку субсидий" между странами союза, отмечает она. Более того, если коллегия ЕЭК разрешит предоставить специфическую субсидию, страны ЕАЭС лишаются возможности оспаривать введение специфической субсидии в суде ЕАЭС.



Документ описывает и процедуру разрешения споров в случае ущерба или угрозы ущерба от специфической субсидии. При оценке ущерба отрасли будет учитываться динамика ее производства за три года. Срок разбирательства не должен превышать девяти месяцев, основным же критерием ущемления интересов одного из государств будет влияние спорных мер господдержки на уровень цен, объем производства, долю на рынке и т. п. Заключение ЕЭК о наличии или отсутствии материального ущерба от субсидии будет рассматриваться на коллегии ЕЭК — где может быть вынесено решение об изменении условий применения специфической субсидии. Если страна проигнорирует решение ЕЭК, пострадавшие государства смогут обратиться в суд ЕАЭС.



Собеседники "Ъ" в промышленности отмечают, что сейчас в ЕАЭС субсидии активно применяются как РФ, так и другими странами союза. Так, Белоруссия периодически использует различные "запрещенные" приемы для поддержки своих предприятий (страна, в отличие от других членов ЕАЭС, не входит в ВТО и не подпадает под запрет, в частности, экспортных субсидий). В частности, легкая промышленность страны получает дешевые государственные кредиты и субсидии на поддержку экспорта ее продукции. Россия себе такого позволить не может — относительно дешевое кредитование возможно лишь через Фонд развития промышленности, а непосредственно экспорт субсидировать нельзя, рассказывает собеседник "Ъ". Впрочем, РФ также субсидирует автопром — в частности, чтобы компенсировать локализовавшим производство предприятиям введенный ей для защиты от экспорта из ЕС утилизационный сбор на автомобили, при этом российские автопроизводители жалуются на запуск аналогичного механизма в Казахстане.



Источник: Коммерсант.

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