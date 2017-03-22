Энергетики Чайковского напоминают о нюансах начислений платежей за тепло в пиковый период нагрузок

В Чайковское отделение ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и теплоснабжающее предприятие ООО «Инвестспецпром» массово поступают запросы жителей о порядке начислений платежей за теплоэнергию, а именно: почему для жилых зданий, оборудованных общедомовыми узлами учета теплоэнергии, объем начислений в «месячной» платежной квитанции не совпадает с данными показаний приборов учета.



В связи с важностью вопроса для населения Чайковского, энергетики разъясняют:



Во-первых, ежемесячный платеж гражданина за тепловую энергию формируется из двух величин: утвержденного Региональной службы по тарифа Пермского края «теплового» тарифа (цена за единицу) и объема теплопотребления – количества гигакалорий, которое дом потребил в конкретном месяце. Важно помнить, что тариф меняется 1 июля и действует в течение года. Следовательно, на «зимние» платежи влияет сугубо климатический фактор – объем теплопотребления варьируется от летних месяцев к зимним: чем ниже температура наружного воздуха, тем больше объем теплопотребления. «Пик» приходится на декабрь, январь и февраль.



Во-вторых, для многоквартирных домов Чайковского, оборудованных узлами учета тепловой энергии, за расчетный период берется не календарный месяц, а период между двумя последними датами снятия показаний. Своевременно оплачивающие платежи граждане помнят, что обычно принятые даты приема показаний – 20-25 число каждого месяца. Исключением является декабрь, где из-за праздников снятие показаний происходит в более ранние сроки.



В результате в декабре 2016 – январе-феврале 2017 в квитанциях за услуги отопления и горячего водоснабжения учитывались такие периоды показаний приборов учета (на примере конкретного дома по ул. Азина, 23): в декабре 2016 объем потребления определен с 22.11 по 19.12.2016 (температура наружного воздуха -9,2 ⁰С) – 35,54 Гкал; в январе 2017 объем потребления определен с 20.12.2016 по 16.01.2017 (температура наружного воздуха -11,5 ⁰С) – 43,31 Гкал; в феврале 2017 объем потребления определен с 17.01 по 20.02.2017 (температура наружного воздуха -14,3 ⁰С) – 53,39 Гкал.



Как видно из представленного примера, вопросы жителей по январской и февральской квитанциям связаны с понижением из месяца в месяц температуры наружного воздуха, а также некоторым смещением дат съема показаний.



Кроме того, по ряду домов показания приборов учета в декабре были предоставлены уже после формирования квитанций. В этом случае объем потребления был определен по среднемесячным показаниям ОДПУ (за октябрь, ноябрь 2016г. – месяцы гораздо более теплые, чем декабрь). В январе и феврале 2017г. объем потребления был скорректирован на фактические показания ОДПУ.



Руководитель Чайковского отделения ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Инга Ивина: «Каждый житель, внимательно изучив квитанции, выставленные от имени ООО «Инвестспецпром», может сверить фактическое потребление в расчетный период и сравнить с предъявляемыми объемами. Так как предъявление меньше или равно фактическим показателям, можно сделать обоснованный вывод, что все расчеты верны».



Если у жителей остались вопросы по начислению платежей за тепловую энергию, можно обращаться по телефонам, указанным в квитанциях, а также в расчетно-кассовый центр ОАО «КРЦ-Прикамье»: ул. Вокзальная, 7/3, пн-пт с 8-00 до 18-00, тел. +7(34-241) 4-87-86. Также консультации можно получить в клиентском отделе Чайковского отделения «ЭнергосбыТ Плюс»: г. Чайковский, ул. Советская, 2/6 или по тел. +7(34-241) 4-64-05.