Энергетики ЕЭСК готовы оперативно ликвидировать технологические нарушения в условиях резкого потепления

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22 марта 2017, 17:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЕЭСК
Персонал Екатеринбургской электросетевой компании принял участие в масштабных командно-штабных учениях ОАО «МРСК Урала» в рамках подготовки к успешному прохождению паводкового периода. По сценарию тренировки, из-за обильного таяния снега, резкого повышения температуры и шквалистого ветра в зоне ответственности АО «ЕЭСК» без электроснабжения оказалось порядка 83 тысяч человек.
Помимо условных действий по восстановлению электроснабжения потребителей, тренировка подразумевала реальные работы на энергообъектах. Так, ремонтные бригады провели замену опор на линии электропередачи 0,4 кВ, а также отработали практические действия по развороту резервного источника электроснабжения для оперативного подключения социально-значимых объектов в случае возникновения массового отключения.
Как отмечает главный инженер АО «ЕЭСК» Дмитрий Померанец, в условиях городской застройки паводковый период, как правильно, проходит в штатном режиме, без угрозы электроснабжения потребителей. Тем не менее, на предприятии разработан и реализуется целый комплекс мер по защите электрооборудования от возможных природных воздействий. «Ежегодно мы производим своевременную очистку кровель и отмостков зданий трансформаторных пунктов и территорий подстанций от снега во избежание подтопления кабельных полуэтажей, – рассказывает технический руководитель компании. – Кроме того, в период паводка осуществляется круглосуточный мониторинг уровня паводковых вход в кабельных сооружениях, разработан график осмотров воздушных линий электропередачи и электроустановок, находящихся в зоне риска подтопления».
На сегодняшний день в АО «ЕЭСК» обеспечен стопроцентный аварийный запас оборудования, дизель-генераторов и спецтехники для оперативной ликвидации последствий паводка.