Энергетики "Пермэнерго" повысят надежность электроснабжения отдаленных лесных поселков на северо-востоке Пермского края

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
22 марта 2017, 11:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» начал капитальный ремонт участка воздушной линии электропередачи 35 кВ «Уньва - Усть-Игум», проходящего по территории Усольского и Александровского районов. В первой половине марта бригада участка ЛЭП Березниковского района электрических сетей уже произвела на отпайке линии на подстанцию 35/10 кВ «Романово» замену 15 изоляторов и около 100 метров провода.
Энергетикам также предстоит установить на данной ЛЭП 74 межфазных изолирующих распорок. Необходимость проведения данных работ была вызвана тем, что в минувшую зиму на ВЛ 35 кВ «Уньва - Усть-Игум» был зафиксирован ряд технологических нарушений, причиной которых стали сильные изморозевые отложения на проводах.
Распорки предназначены для изолированной фиксации проводов воздушных линий электропередачи. Они значительно ограничивают амплитуду колебаний и обеспечивают сохранение необходимых изоляционных расстояний между фазами в критических точках.
Неоспоримыми достоинствами распорок являются превосходные изоляционные качества, устойчивость к температурным перепадам и внешнему воздействию окружающей среды, стойкость к механическим повреждениям и загрязнению, а также продолжительный срок эксплуатации, который составляет не менее 20-25 лет. Реализация мероприятий по капитальному ремонту ВЛ 35 кВ «Уньва - Усть-Игум», стоимость которых составит более 1,1 миллиона рублей, позволит повысить надежность электроснабжения 13 населенных пунктов, в которых проживает более 1,6 тысяч человек.