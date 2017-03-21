"FOREND": гроза под контролем!

На выставке «Электро», которая пройдет в Москве в апреле, Завод ООО «Электра» представит системы молниезащиты с активным молниеприемником «FOREND» (АМП).

Работа молниеприемника «FOREND» (перехват молнии) основана на разности потенциалов между грозовым облаком и поверхностью земли. В тот момент, когда напряженность электрического поля достигает критического значения, от молниеприемника исходит опережающий разряд в сторону молнии, и, при прохождении молнии над защищаемой территорией, молниеприемник берет удар на себя, далее разряд отводится в землю, тем самым обеспечивая защиту зданий, объектов и сооружений: производственных, административных, хозяйственных, жилых зданий, открытых площадок, стадионов, взрывоопасных объектов.

К достоинствам громоотвода относится повышенная надежность защиты. Радиус защиты громоотвода, достигающий 120 м, превышает радиус защиты одностержневого / тросового молниеприемника и радиус защиты молниеприемной сетки, благодаря использованию предупредительных разрядов. Зона защиты громоотводов имеет большую площадь защиты и позволяет защитить до 45 тыс. кв. м. с высокой степенью надежности. При необходимости защиты здания большей площади можно использовать 2-3 молниеприемника с заземлителями.

Еще одно достоинство активного молниеприемника — экономичность и простота установки. Цена комплекта с учётом монтажных работ в 2 раза ниже, чем цена системы по методу сетки. Выбор в пользу сетки означает необходимость укладывать металлическую сетку и делать спуски с заземлителями, что во много раз увеличивает расход металла, усложняет конструкцию и снижает надежность системы. К тому же применение молниезащитной сетки не исключает вероятности ее обрыва, следствием чего становится нарушение контура заземления.

Активный молниеприемник «FOREND» защищен от атмосферного воздействия и прост в установке. Заземление для АМП просто в изготовлении, снимает необходимость выкапывать траншеи по периметру здания и укладывать заземлители, что обязательно в случае применения пассивных молниеприемников.

Надежность АМП «FOREND» подтверждена актами испытаний в лабораториях «ВЕТ» (Германия) и в Румынском национальном институте исследований, развития и тестирования электрической инженерии ICMET, а также одобрена к применению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор».

Организатор 26-й международной выставки «ЭЛЕКТРО. Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» - АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка пройдет с 17 по 20 апреля 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр».