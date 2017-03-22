ФСК ЕЭС провела в Подмосковье соревнования водителей автотранспорта и спецтехники

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22 марта 2017, 10:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила соревнования профессионального мастерства специалистов служб механизации и транспорта центрального филиала компании. В соревнованиях участвовали 28 человек из семи предприятий МЭС Центра, задействованы 6 единиц техники – легковые автомашины, автокраны, бригадные автомобили, вездеходы «ТРЭКОЛ».
Состязания состояли из шести этапов, которые включали компьютерное тестирование на знание правил охраны труда на автотранспорте, правил Ростехнадзора и правил дорожного движения, проверку на роботе-тренажере навыков оказания первой помощи пострадавшему. Команды демонстрировали порядок предрейсовой проверки и выпуска на линию автотранспортных средств категории «С», навыки фигурного вождения, преодоления препятствий и водных преград на вездеходах, работу на автокране.
Первое место завоевала команда Московского предприятия, второе место у Вологодского ПМЭС, третье место поделили команды Волго-Донского и Черноземного ПМЭС. Итоговые Межрегиональные соревнования персонала служб механизации и транспорта пройдут в апреле в Нижнем Новгороде.