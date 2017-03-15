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Новости компаний

ГК IEK – сборная России по биатлону: мы были вместе!

ГК IEK – сборная России по биатлону: мы были вместе!

22 марта 2017, 15:15
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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IEK

IEK

20 марта в норвежском Холменколлене завершился Кубок мира по биатлону сезона 2016/2017. Завершающий 9 этап стал по-настоящему звездным для нашего Антона Шипулина: 17 марта бронза в мужском спринте и на следующий день — золото в гонке преследования.

В общем мужском зачете по итогам Кубка Шипулин также оказался лучшим среди наших биатлонистов и занимает второе место. Лучший показатель в женском зачете — у Татьяны Акимовой на 16 месте. В общем медальном зачете сборная России по биатлону завоевала пятое место с 5 золотыми, 6 серебряными и 8 бронзовыми медалями.

Группа компаний IEK поздравляет российских биатлонистов с победами, гордится их успехами и желает дальнейшего покорения скоростей и точных целей!

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Компания: Группа компаний IEK
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