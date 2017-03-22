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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров выступил на отчетной конференции РНК СИГРЭ

Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров выступил на отчетной конференции РНК СИГРЭ

22 марта 2017, 11:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, РНК СИГРЭ

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Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров, возглавляющий РНК СИГРЭ, провел отчетную конференцию комитета, посвященную итогам 46-ой Сессии СИГРЭ. Мероприятие состоялось 21 марта в Научно-техническом центре ФСК ЕЭС.

В конференции приняли участие спецпредставитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики С. Шматко, представители АО «СО ЕЭС», АО «Российский экспортный центр», производители электротехнического оборудования, специалисты отрасли.

На мероприятии обсуждались вопросы развития технологической инфраструктуры электроэнергетики в цифровой экономике, государственная поддержка развития производства энергооборудования и продвижения российской продукции на зарубежные рынки, развитие кадрового потенциала в электроэнергетике.

Делегации приняли участие в обсуждении единой научно технической повестки в области электроэнергетики на ближайшую перспективу, в определении аспектов, наиболее актуальных для российской электроэнергетики.

По итогам конференции будет сформировано экспертное мнение и позиция, которые  определят направления работы подкомитетов РНК СИГРЭ, будут учтены при подготовке российских представителей к 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоится 26-31 августа 2018 года в Париже.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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