Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров выступил на отчетной конференции РНК СИГРЭ

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22 марта 2017, 11:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, РНК СИГРЭ
Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров, возглавляющий РНК СИГРЭ, провел отчетную конференцию комитета, посвященную итогам 46-ой Сессии СИГРЭ. Мероприятие состоялось 21 марта в Научно-техническом центре ФСК ЕЭС.
В конференции приняли участие спецпредставитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики С. Шматко, представители АО «СО ЕЭС», АО «Российский экспортный центр», производители электротехнического оборудования, специалисты отрасли.
На мероприятии обсуждались вопросы развития технологической инфраструктуры электроэнергетики в цифровой экономике, государственная поддержка развития производства энергооборудования и продвижения российской продукции на зарубежные рынки, развитие кадрового потенциала в электроэнергетике.
Делегации приняли участие в обсуждении единой научно технической повестки в области электроэнергетики на ближайшую перспективу, в определении аспектов, наиболее актуальных для российской электроэнергетики.
По итогам конференции будет сформировано экспертное мнение и позиция, которые определят направления работы подкомитетов РНК СИГРЭ, будут учтены при подготовке российских представителей к 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоится 26-31 августа 2018 года в Париже.