Глава МЭР назвал причины, препятствующие росту производительности труда

Отсутствие у российских предприятий достаточных управленческих и технологических компетенций, неразвитый механизм проектного финансирования, а также высокие социальные риски, связанные с движением рабочей силы, тормозят переход РФ к высокой производительности труда, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.



Выступая во вторник на заседании Совета при президенте РФ по инновационному развитию и приоритетным проектам, он напомнил, что МЭР перешло к завершающей стадии подготовки комплексного плана действий правительства до 2025 года, который, в том числе, включает в себя комплекс мер по повышению производительности труда. Чиновник выделил четыре основные проблемы, которые тормозят рост производительности труда в РФ.



"Первая — это низкий уровень у предприятий проблемной группы управленческих и технологических компетенций, необходимых для качественного скачка производительности. Вторая проблема — это неразвитость механизмов проектного финансирования, необходимых для реализации проектов по повышению эффективности производства", — указал министр.



Третья "история" — это значительный объем барьеров, мешающих росту производительности, причем эти барьеры сосредоточены не столько в трудовом законодательстве, сколько в отраслевой нормативной базе, добавил он. Еще одна проблема, по его мнению, связана с высокими рисками массовых сокращений и не всегда эффективно работающими механизмами поиска новой работы, переобучения, повышения квалификации.



"Именно на преодоление этих проблемных зон и предполагается направить работу в рамках приоритетного проекта "Производительность труда". Его задача — создать необходимый фундамент, а также управленческую и организационную рамку, позволяющую фокусировать усилия бизнеса и властей на поддержке, создании и реализации программ повышения производительности труда на конкретных предприятиях", — пояснил он.



Министр также отметил, что региональные программы повышения производительности труда должны включать в себя, как минимум, два направления: разработку и реализацию корпоративных "дорожных карт" и набор мероприятий по трудоустройству высвобождаемых сотрудников. наконец, по словам Орешкина, его министерство планирует завершить работу по подготовке механизмов повышения производительности труда к концу лета. "Осенью уже (будем их — ред.) активно внедрять на пилотных регионах", — заключил он.



Источник: РИА Новости.

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