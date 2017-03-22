"Каббалкэнерго" планомерно сокращает потери в сетях

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22 марта 2017, 17:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО
В филиале МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в феврале текущего года потери электроэнергии удалось снизить на 0,19 % от планового задания. Фактические потери составили 16,71% от отпуска в сеть.
По итогам двух месяцев года потери электроэнергии в сетях филиала «Каббалкэнерго» составили 17,69%, что ниже расчетно-планового значения на 0,27%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года потери в сетях сокращены на 0,3%. Объем полезного отпуска за счет снижения потерь увеличился на 5,6 млн кВт.ч и составил около 240 млн кВт.ч.
За 2 месяца лучшие показатели по снижению потерь продолжают показывать в Майских, Прохладненских, Чегемских районных электрических сетях.
Потери электроэнергии в сетях филиала «Каббалкэнерго» имеют постоянную тенденцию к снижению. Таких показателей удается добиваться благодаря выполнению производственных программ, развитию систем учета электроэнергии, оптимизации режимов работы электросети. Также для исключения несанкционированного подключения специалисты производят замену проводов линий электропередачи на самонесущие изолированные провода.
Значительные усилия прилагаются и в пресечении фактов неучтенного потребления, так как хищение электроэнергии является одной из причин сверхнормативных потерь. К негативным последствиям хищения электроэнергии относится экономический ущерб, увеличение нагрузки на сети, снижение качества поставляемой потребителям электроэнергии и прочее.
Благодаря ежедневной рейдовой работе за 2 месяца в полезный отпуск включено 1 млн 752 тыс. кВт.ч электроэнергии, за которую потребители-нарушители заплатили порядка 5,7 млн рублей. Это на 300 тыс. кВт.ч больше аналогичного периода прошлого года.