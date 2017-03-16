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Кабельная Компания "Ампер-Сервис" расширяет складскую программу по кабелю КУПЭВнг(А)-LS

Кабельная Компания Ампер-Сервис расширяет складскую программу по кабелю КУПЭВнг(А)-LS

22 марта 2017, 12:40
Рубрика: Новости компаний
Метки: АМПЕР-СЕРВИС, КАБЕЛЬ

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Складские лимиты на огнестойкий кабель управления КУПЭВнг(А)-LS теперь становятся постоянными. Всегда поддерживаем на складе кабель управления КУПЭВнг(А)-LS следующих сечений:

Наименование кабеля   Цена за метр, с НДС
Кабель КУПЭВнг(А)-LS (10х2х0,5)э   153,20
Кабель КУПЭВнг(А)-LS (2х2х0,35)э   44,30
Кабель КУПЭВнг(А)-LS (7х2х0,5)э   116,00

 Всегда в наличии и «под заказ»:

  • Кабели огнестойкие для систем ОПС, безопасности и автоматизации.
  • Кабели управления, компьютерные, интерфейсные.
  • Кабели связи, телефонии, видеонаблюдения, радиочастотные.
  • Кабели и провода монтажные, термостойкие, судовые.
  • Силовые в ПВХ изоляции и контрольные редких размеров и с индексом – нг, LS, Э, ХЛ, з, FRLS, LSLTx.  

Подробнее в отделе продаж +7(343)239-88-88

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Кабельная Компания "Ампер-Сервис"
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