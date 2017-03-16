Кабельная Компания "Ампер-Сервис" расширяет складскую программу по кабелю КУПЭВнг(А)-LS

СЕГОДНЯ открывается Cabex 2017
22 марта 2017, 12:40
Рубрика: Новости компаний
Метки: АМПЕР-СЕРВИС, КАБЕЛЬ
Складские лимиты на огнестойкий кабель управления КУПЭВнг(А)-LS теперь становятся постоянными. Всегда поддерживаем на складе кабель управления КУПЭВнг(А)-LS следующих сечений:
|Наименование кабеля
|Цена за метр, с НДС
|Кабель КУПЭВнг(А)-LS (10х2х0,5)э
|153,20
|Кабель КУПЭВнг(А)-LS (2х2х0,35)э
|44,30
|Кабель КУПЭВнг(А)-LS (7х2х0,5)э
|116,00
Всегда в наличии и «под заказ»:
Подробнее в отделе продаж +7(343)239-88-88