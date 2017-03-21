Кубанским школьникам – о безопасной энергетике

Около 60 мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 14 лет стали участниками лекций по основам электробезопасности, которые провели специалисты Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго (входит в группу «Россети») в СОШ №1 станицы Ленинградская.



Энергетики в доступной форме рассказали школьникам важные правила, выполнение которых позволит сократить риск для жизни и здоровья. В частности, почему нельзя подходить и касаться лежащего на земле или висящего на дереве оборванного провода, играть возле электроустановок, а тем более проникать внутрь. Также ребята узнали о том, почему нельзя пользоваться неисправными приборами, зачем надо, уходя из дома, выключать свет.



– Мы стараемся в максимально доступной форме донести до подростков что такое электричество, – отметил директор Ленинградского филиала Роман Шеблаков. – Дети с интересом участвуют в дискуссиях, задают вопросы, пытаются сами найти ответы. Это не может не радовать нас, энергетиков.



Отметим, что в последнее время мода на съемку самих себя на фотоаппараты, видеокамеры и мобильные телефоны (селфи) приобретает опасные формы. В ходе лекций энергетики предупредили молодежь о недопустимости проведения селфи вблизи электроустановок, на опорах линий электропередачи.



Для учащихся 1-4 классов были показаны видеоролики по электробезопасности. Ребята приводили свои примеры неосторожного обращения с электрическом. В подарок от энергетиков дети получили материалы по электробезопасности.

– Урок нам очень понравился, – делятся впечатлениями школьники Милена и Матвей. – Мы много узнали об электрическом токе. Он может быть не только полезным при умелом обращении, но и вредным. А еще нам энергетики подарили красивые плакаты, дали примерить специальную одежду для энергетиков. Обязательно расскажу об уроке своим друзьям.



Отметим, что в районах присутствия Ленинградских электрических сетей проживают свыше пятидесяти тысяч детей и подростков. В 2016 году уроками по электробезопасности было охвачено порядка пяти с половиной тысяч школьников в пяти районах северной зоны Краснодарского края.



– Спасибо специалистам Ленинградских электросетей за такой интересный рассказ про электричество. Сегодня в век развития новых энергоемких технологий важно знать основы электробезопасности и правильного обращения с электричеством. А главное, что это интересно нашим детям, – отметила учитель СОШ № 1 Светлана Хромушина.



Кубаньэнерго приглашает к сотрудничеству руководителей учебных заведений. Оставить заявку на проведение лекций и уроков по электробезопасности, а также мастер-классов для педагогов по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от действия электрического тока можно на сайте ПАО «Кубаньэнерго».