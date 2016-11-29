Лауреаты премии "Глобальная энергия" будут объявлены в Москве 6 апреля

6 апреля 2017 года в пресс-центре ТАСС будут объявлены имена лауреатов престижной Международной энергетической премии «Глобальная энергия». Это награда за самые прорывные научные достижения в области энергетики. Торжественная церемония вручения премии, – а лауреаты получат золотые медали, нагрудные значки, дипломы и 39 млн руб. - пройдет традиционно в рамках Петербургского Экономического Форума.

Лауреатов в начале апреля определит Международный комитет по присуждению премии «Глобальная энергия». В его состав сейчас входят 20 выдающихся ученых из 13 стран, возглавляет комитет нобелевский лауреат Родней Аллам из Великобритании. Именно он огласит результаты голосования на пресс-конференции 6 апреля, там же будет озвучен шорт-лист номинантов на премию.

По традиции, радостную новость лауреаты 2017 года узнают прямо на мероприятии, когда председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Глобальная энергия», президент РСПП Александр Шохин и другие официальные лица премии поздравят их по громкой связи. Журналисты смогут не только услышать первую «эмоциональную» реакцию победителей, но и задать им свои первые вопросы.

Впервые в пресс-конференции примет участие генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднан Амин, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия».

Модерировать пресс-конференцию будет президент Ассоциации «Глобальная энергия» Игорь Лобовский.