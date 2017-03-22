МРСК Центра борется с несанкционированным использованием электросетевых объектов для размещения стороннего оборудования

ПАО «МРСК Центра» продолжает работу по недопущению несанкционированного использования объектов электросетевой инфраструктуры для размещения оборудования сторонних организаций. Речь в первую очередь идет о поставщиках услуг связи, использующих для подвеса кабеля волоконно-оптической связи (ВОЛС) опоры линий электропередачи, находящихся в эксплуатации энергокомпании.



Такие действия ставят под угрозу надежность электроснабжения потребителей. Кабели ВОЛС, установленные в нарушение действующих норм электробезопасности без предварительного согласования с энергетиками, затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи. Кроме того, вес кабеля ВОЛС и его натяжение между опорами требует обязательного расчета нагрузок на опору, так как может оказаться критическим для конкретной опоры и даже привести к ее падению и, как следствие, к прекращению энергоснабжения потребителей и несчастным случаям.



Чтобы не допустить подобных ситуаций, работники МРСК Центра во всех регионах операционной ответственности компании (11 субъектов Центрального федерального округа) осуществляют регулярные проверки электросетевых объектов на предмет размещения стороннего оборудования. Так, было установлено, что в 2016 году недобросовестные контрагенты несанкционированно разместили кабель ВОЛС более чем на 50 тысячах опорах линий электропередачи, обслуживаемых МРСК Центра. Наибольшее число таких объектов (около 20 тысяч) было выявлено в Костромской области.



По всем этим фактам оформлялись акты бездоговорного размещения, выявлялись собственники кабеля ВОЛС. Наибольшее количество контрагентов, самовольно разместивших оборудование на опорах ЛЭП МРСК Центра, было установлено в Курской и Костромской областях (15 и 14 организаций соответственно). В случаях, когда легализация размещенного оборудования не несла угрозы надежному электроснабжению потребителей, в адрес нарушителей направлялись оферты договоров или дополнительных соглашений. В остальных случаях, а также в ситуациях, когда собственник не был установлен, оборудование демонтировалось.



По результатам проведенной работы энергетиками было заключено более 50 договоров и дополнительных соглашений на общую сумму порядка 18,7 млн. рублей. Вырученные средства будут направлены МРСК Центра, в том числе, на реализацию мероприятий основной деятельности.



МРСК Центра намерена последовательно продолжать работу по недопущению несанкционированного использования объектов электросетевой инфраструктуры. Для решения этой проблемы компания намерена использовать все предусмотренные действующим законодательством возможности.