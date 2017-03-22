МРСК Центра почти на четверть снизила операционные расходы в 2016 году

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
22 марта 2017, 16:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА
В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации в 2016 году Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов (далее Программа). В указанный период компании в целом удалось снизить операционные расходы более чем на 24% с учетом инфляции к уровню 2012 года, что на 9 процентных пунктов выше целевого уровня, установленного Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации.
Программа предусматривает реализацию системных и целенаправленных действий по повышению эффективности операционной деятельности МРСК Центра без ущерба для надежности передачи электроэнергии, качества и доступности энергоснабжения потребителей. Данное направление является одним из приоритетных в деятельности компании.