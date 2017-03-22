МРСК Центра провела "День аналитика" для представителей инвестиционного сообщества, посвященный итогам деятельности компании за 2016 год и прогнозам на 2017 год

Менеджмент ПАО «МРСК Центра» провел встречу с аналитиками банков и инвестиционных компаний, посвященную итогам работы в 2016 году и прогнозам на 2017 год. Со стороны МРСК Центра в мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по корпоративному управлению Сергей Шарапов, советник генерального директора Сергей Румянцев и директор по корпоративному управлению Ольга Харченко.



На встрече с представителями инвестиционного сообщества участники от МРСК Центра рассказали присутствующим гостям о производственных и финансовых результатах компании за 2016 год. Основным вопросом встречи стала недавно опубликованная отчетность по МСФО. Консолидированная выручка за указанный период составила 86,3 млрд рублей, в том числе от передачи электроэнергии — 83,6 млрд рублей, от подключения к электросетям — 1,4 млрд рублей и прочая выручка — 1,3 млрд рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила 17,9 млрд рублей. Прибыль за период выросла более чем в 5 раз и составила 4,8 млрд. рублей.



Одним из главных факторов, оказавшим, по мнению менеджмента, значительное влияние на финансовый результат за 2016 год, стал рост полезного отпуска на 2,6 % до 56,2 млрд кВтч. При этом доля рынка по передаче электроэнергии по необходимой валовой выручке в регионах присутствия составила 86,1% по итогам 2016 г., а доля рынка по технологическому присоединению достигла 88,7%. Благодаря успешной реализации Программы по снижению потерь электроэнергии в 2016 году потери в сопоставимых условиях снизились на 0,07 п.п. до 9,36 %. Отмеченный по итогам года рост производственного потенциала позволил укрепить запас прочности и надежность сети. При этом удельная аварийность оборудования уменьшилась на 16,2%. Важным результатам в 2016 году стал вклад компании в сокращение сроков доступа потребителей к инфраструктуре. По итогам года средний срок исполнения договоров технологического присоединения сократился почти в два раза – до 78 дней.



Участники встречи подробно познакомились с утвержденной инвестиционной программой на 2016-2020 годы и результатами ее реализации по итогам завершившегося года. Менеджмент представил свое видение тарифной политики на ближайшую перспективу и поделился актуальными данными из Бизнес-плана на 2017 год, сформированного в соответствии со стандартами РСБУ. Согласно расчетам специалистов компании плановая выручка МРСК Центра за услуги по передаче электрической энергии прогнозируются в размере 84,5 млрд рублей. Показатель EBITDA планируется на уровне 17,4 млрд рублей. В заключение встречи Сергей Румянцев отметил, что выстраивание конструктивного диалога с представителями инвестиционного сообщества является залогом справедливой оценки деятельности компании и стимулом для дальнейшего улучшения ее работы.



С презентацией МРСК Центра по итогам 2016 года можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/investors/presentations/