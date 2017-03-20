 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

На подземном руднике месторождения "Юбилейное" появилась новая буровая

На подземном руднике месторождения Юбилейное появилась новая буровая

22 марта 2017, 16:37
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК

Обсудить на форуме

214 просмотров

 На подземный рудник месторождения «Юбилейное» ООО «Башкирская медь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан поступила новая буровая установка Sandvik DD 321.

Новая машина предназначена для усиления транспортного парка подземной техники шахтостроительного управления (ШСУ) и в настоящее время задействована на проходке наклонного съезда горизонта 415 – 435 метров и развития горизонта 415 м. Юбилейного подземного рудника. Сейчас техника проходит обкатку на проходческих работах в наклонном съезде.

Новая буровая установка оснащена двумя стрелами для увеличения производительности бурения шпуров. На установке обеспечен отличный доступ ко всем основным узлам, что делает ее удобной для проведения сервисных работ и замене запчастей. Все точки технического обслуживания доступны с уровня земли. Кабина оператора изолированная, оснащена самой современной электроникой и даже кондиционером, оборудовано светодиодное служебное освещение. Стоимость новой техники превышает 25 млн. руб.

В текущем году основная задача шахтостроителей ШСУ – подготовительные работы на 415 горизонте Юбилейного подземного рудника для последующей добычи руды. С помощью новой буровой установки Sandvik DD 321 шахтеры будут вести выработку с наклонного съезда до сбойки с Южным Вентиляционным стволом, а также проведут работы по оконтуриванию рудного тела.

Летом текущего года в ООО «Башкирская медь» ожидается поступление еще 4 единиц подземной погрузочно-доставочной техники, которая также будет задействована на подземном руднике месторождения Юбилейное.

Компания: УГМК
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!