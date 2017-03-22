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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Нижновэнерго" восстановил электроснабжение стройплощадки стадиона "Нижний Новгород", нарушенного строителями

Нижновэнерго восстановил электроснабжение стройплощадки стадиона Нижний Новгород, нарушенного строителями

22 марта 2017, 14:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, КАБЕЛЬ

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21 марта в результате несанкционированных земельных работ, которые проводила сторонняя организация, были повреждены питающие строительную площадку спортивного объекта линии электропередачи.

В результате действий сторонней строительной организации, которые должны были быть согласованы в установленном порядке с филиалом «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», повреждения получили две кабельные линии напряжением 10 кВ, идущие от подстанции (ПС) 110/10/10 кВ «Стрелка» до распределительного пункта (РП) №119, питающего строительную площадку стадиона.

Сразу после поступления информации о технологическом нарушении специалисты производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала «Нижновэнерго» прибыли на место и оперативно приступили к ликвидации последствий. В ходе восстановительных мероприятий для недопущения погашения потребителей были подключены 3 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 600 кВа. На данный момент ремонтно-восстановительные работы завершены, электроснабжение осуществляется по нормальной схеме.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
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