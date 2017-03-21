ПАО "МРСК Волги" продолжает работу по защите птиц

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
22 марта 2017, 09:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ, ПТИЦЕЗАЩИТА
В ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») продолжается внедрение птицезащитных устройств (ПЗУ) антиприсадочного типа.
Только на территории Саратовской области отмечено более 300 видов птиц. Среди них встречаются достаточно редкие: большой подорлик, могильник, орлан-белохвост, стрепет, дупель, коростель, степная тиркушка, змееяд, курганник, степной орел, балобан, авдотка, степной, белокрылый и черный жаворонок, крачки. Редкие виды пернатых, нуждающиеся в защите, встречаются и в других регионах зоны ответственности Общества.
Отключения воздушных линий электропередачи (ВЛ), связанные с птицами, могут достигать четверти всех сбоев в работе ВЛ. Пернатые загрязняют изоляторы продуктами жизнедеятельности, что в последствии вызывает перекрытие загрязненной изоляции при дожде или тумане. При гнездовании птицы могут использовать куски проволоки, которые в процессе переноса нередко роняют на токоведущие части оборудования.
Одно из используемых в ПАО «МРСК Волги» ПЗУ – ЗПК-1. Устройство монтируется на траверсах опор в местах крепления поддерживающих гирлянд изоляторов, на тросостойках воздушных линий электропередачи (ВЛ) 35-110 кВ, проходящих по местам гнездования и миграции птиц. Они не только препятствуют посадке пернатых, но и обладает отпугивающим эффектом за счет колебания, вызываемого ветром. В результате гирлянда изоляторов защищается от загрязнения, а сами птицы - от поражения электрическим током.
В минувшем году на ВЛ 35-110 кВ ПАО «МРСК Волги» было смонтировано 2867 птицезащитных устройств антиприсадочного типа. План на текущий год – 3260 штук. В 2017 году внедрение птицезащитных устройств вошло в Программу мероприятий ПАО «Россети», реализуемых в рамках Года экологии.