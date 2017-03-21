Прошел первый день Первого Всероссийского кабельного конгресса

21 марта в рамках 16-й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Сabex 2017 состоялось торжественное открытие первого Всероссийского кабельного конгресса. Организаторы конгресса – Ассоциация «Электрокабель» и ВНИИКП при участии ITE и поддержке Министерства промышленности РФ, RusCable.Ru выступает генеральным информационным партнёром мероприятия.

Открыли мероприятие пленарным заседанием. Первым с приветственным словом выступил генеральный директор ОАО «ВНИИКП» Геннадий Мещанов, который вкратце рассказал историю кабельной отрасли в России, начиная от первого кабельного завода в Санкт-Петербурге в XIX веке по сегодняшний день. Озвучил он и сегодняшнее положение в кабельной промышленности и поделился прогнозом на 2017 год. Хотя этот прогноз и свидетельствует о некотором восстановлении после провала в 2015-2016 годах, однако большого роста не будет – 103-105% относительно 2016 года. Что же касается развития отрасли, то г-н Мещанов подчеркнул, что для загрузки уже существующих мощностей необходима борьба с необоснованным импортом и развитие экспорта с государственной поддержкой. Кроме того, необходимо повышение эффективности производства за счет повышения мощностей и накапливание инвестиционного капитала для будущего развития. Также необходимо развитие химпроизводства для снижения зависимости от импорта полимерных материалов для кабельной промышленности.

Как рассказал в своём выступлении заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Олег Токарев, объём рынка кабельно-проводниковой продукции в 2016 году составил более 266 млрд. рублей. «За счет чего восстановился рынок в 2016 году? Прежде всего, за счет прироста производства кабельной продукции российских предприятий. Выпуск КПП российского производства в 2016 году составил 233 млрд. рублей. Отрадно отметить при этом, что те усилия, которые предприняли и отраслью, и правительством для нормализации ситуации, достигли своих целей. Они реализуются вполне успешно, и доля импорта сократилась в настоящее время до 19,3%. Поверьте мне, это очень хороший показатель на фоне всей российской промышленности. Вместе с тем, я хотел бы отметить ещё одну важную тенденцию, которой правительство и Минпромторг уделяют самое пристальное внимание. Мы добились определенных успехов в импортозамещении, но для развития перед нами стоит новая задача – это экспортоориентированность нашей промышленности. И я считаю, что кабельная промышленность здесь не должна не то, что отставать, но должна показывать пример. Пока что, к сожалению, у нас по экспорту не очень хорошие цифры. Доля экспорта в производстве составляет всего 7,6% или 17,8 млрд. рублей. Это достаточно скромные показатели. Но я считаю, что кабельная промышленность имеет серьёзный потенциал для того, чтобы существенно увеличить эти цифры», – сказал он.

Г-н Токарев подчеркнул, что правительство будет оказывать поддержку российскому экспорту. В частности уже разработан такой механизм господдержки, как субсидирование логистики. Кроме того, для крупных производителей есть возможность участвовать в инфраструктурных проектах за рубежом.

О рынке меди и прогнозах на нём рассказал заместитель генерального директора «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Евгений Брагин. В своей презентации он показал, что в мире производство катодной меди последние годы растёт, при этом сокращается объем direct-melt лома, новых месторождений меди тоже разведывают мало из-за неисчерпанных существующих, но содержание меди в руде на существующих тоже сокращается. В связи с этим, по мнению экспертов во всём мире, цена на медь будет расти. Основным потребителем меди выступает кабельная промышленность, поглощая порядка 59%, ещё 16,5% уходит на катанку. Сейчас в кабеле растет и процент меди, и процент алюминия и это тоже тенденция развития.

Рассказал г-н Брагин и о кабельном секторе УГМК. В 2016 году кабельные заводы УГМК увеличили объёмы переработки меди и прогноз идёт на увеличение переработки. Акцент делается на разработку новых видов кабельной продукции. На сегодняшний день компания обсуждает инвестиции в производство порядка 8 млрд. рублей в течении ближайших четырёх лет.

«Для развития бизнеса в целом и для развития народного хозяйства подключение к сетям занимает одно из основных мест. Поэтому понятно, что без отечественного кабпрома мы никуда не двинемся. И чем быстрее мы можем выполнить заказ на подключение по количеству подключений, по эффективности, по качеству поставляемой электроэнергии – тем лучше. И в этом направлении в Москве идёт развитие», – так охарактеризовал ситуацию со стороны потребителей КПП заместитель руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы Иван Новицкий.

Генеральный директор «Объединенной энергетической компании» Андрей Майоров подчеркнул важность и даже удобство проведения выставки и конгресса для взаимодействия различных секторов кабельного сектора – науки, производства и эксплуатации – и, в качестве примера, рассказал об успешном сотрудничестве компании «ОЭК» с «ВНИИКП» и «Электрокабель «Кольчугинский завод», как пример успешного взаимодействия. «Мы сделали новый для нашей страны вид кабеля – трёхжильный с секторными жилами, который уже сегодня проходит опытно-промышленную эксплуатацию. Будем продолжать и дальше развивать это направление. Следующая заявка во «ВНИИКП» и производителям поступила – мы бы хотели знать о процессах, которые происходят в этом кабеле, а значит нужно их зафиксировать. Т.е. попросили разработать кабель с оптоволокном. А теперь, понимая, что мы эти процессы можем вывести на устройство, прочитать и осмыслить, проанализировать, пошла заявка на заводы на доступное и недорогое устройство, которое бы говорило, какая температура на каком участке кабеля фиксируется».

Председатель Совета Директоров ОАО «ВНИИКП» Изяслав Пешков некоторых фундаментальных вопросах по разработке кабельной продукции в России. И поднял тему целесообразности «мегапроектов»: «У нас пока нет только подводных высоковольтных кабелей. И нет не потому, что мы не можем, а потому что рынок очень ограничен». В этом вопросе его поддержал г-н Мещанов, подчеркнув, что для реализации таких проектов нужны инвестиции огромные, а значит нужны усилия не только кабельщиков.

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Александр Седов, как представитель «кабельного региона», где кабельная промышленность генерирует порядка 30% регионального бюджета и внебюджетных поступлений, подчеркнул важность развития и поддержки отрасли: «У нас сформировалось два ведущих направления, из которых сформировались промышленные кластеры – первый это светотехника и оптоволоконная промышленность, и второе – кабельный кластер Республики Мордовия». «Сейчас, на наш взгляд, тот период, когда требуется консолидация отрасли кабельной промышленности. Мы в Республике попытались сделать это через кластер, но Ассоциация «Электрокабель» тоже может сыграть в этом большую роль, для того, чтобы российский кабель стал международным брендом и чтобы наша кабельная продукция заявила о себе на международных рынках, дав дополнительный импульс для развития кабельной отрасли, а кабельная отрасль потащит за собой и переработку меди, и алюминия, и пластикаты, и так далее», – остановил своё внимание г-н Седов на важности экспортоориентированности кабельной продукции и необходимости господдержки для этого. Для развития кластеров на сегодня правительство региона работает в трёх направлениях: 1) формирование непрерывного образования; 2) создание проектной площадки; 3) создание комфортных условий для жизни в республике.

Кабельный конгресс привлек более 300 делегатов. Поэтому по завершении пленарного заседания г-н Мещанов сообщил, что ввиду явной популярности мероприятия, его планируют проводить раз в 2 года. После этого провели официальный обход экспозиции выставки и открылась деловая программа конгресса. Сегодня конгресс продолжит свою работу, где на различных секциях рассмотрят различные аспекты кабельного производства – от материалов до стандартизации кабелей и от вопросов по оборудованию до прокладки и эксплуатации кабельных линий.