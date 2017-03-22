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Отраслевые новости: Россия

Путин: бизнесу нужны налоговые стимулы для внедрения новых технологий

Путин: бизнесу нужны налоговые стимулы для внедрения новых технологий

22 марта 2017, 10:14
Рубрика: Россия
Метки: НАЛОГИ

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Президент РФ Владимир Путин на прошедшем во вторник заседании совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил о необходимости налоговых стимулов для бизнеса, который внедряет новые технологии.

"Что касается налоговых стимулов. Это что означает? Вот мне хотелось бы услышать Антона Германовича (Силуанова, министра финансов — ред). То, что это нужно, это совершенно очевидно. Вот для меня очевидно, что если мы хотим, чтобы заработали все наши планы, нужно чтобы были стимулы и чтобы бизнес чувствовал выгоды от внедрения новых технологий, только тогда это все заработает. Учить можно бесконечно, но если стимулов нет, ничего не будет", — сказал Путин, обращаясь к Силуанову, передает РИА Новости.

Силуанов в свою очередь сообщил, что в настоящее время по поручению президента РФ готовится предложение по совершенствованию налоговой системы, в частности будет подготовлена мера по повышению производительности труда на предприятиях.

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