Российский Речной Регистр одобрил металлические шкафы "RAM block"

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22 марта 2017, 09:25
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО
Компания ДКС провела аттестацию металлических шкафов «RAM block» и получила свидетельства о внесении данных корпусов в Российский Речной Регистр.
Сварные навесные металлические корпуса «RAM block» серии ST и сборные напольные металлические корпуса «RAM block» серии CQE успешно прошли ряд контрольных испытаний на соответствие технической документации, согласованной Российским Речным Регистром.
На основании результатов проверок и испытаний получены свидетельства Российского Речного Регистра, подтверждающие, что данная продукция полностью удовлетворяет требованиям Правил Российского Речного Регистра, установленным в области изготовления распределительных щитов, пультов управления и сигнализации для судов и плавучих объектов внутреннего судоходства на озерах, реках и искусственных водных путях.