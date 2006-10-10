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Российский Речной Регистр одобрил металлические шкафы "RAM block"

Российский Речной Регистр одобрил металлические шкафы RAM block

22 марта 2017, 09:25
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО

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 Компания ДКС провела аттестацию металлических шкафов «RAM block» и получила свидетельства о внесении данных корпусов в Российский Речной Регистр.

Сварные навесные металлические корпуса «RAM block» серии ST и сборные напольные металлические корпуса «RAM block» серии CQE успешно прошли ряд контрольных испытаний на соответствие технической документации, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний получены свидетельства Российского Речного Регистра, подтверждающие, что данная продукция полностью удовлетворяет требованиям Правил Российского Речного Регистра, установленным в области изготовления распределительных щитов, пультов управления и сигнализации для судов и плавучих объектов внутреннего судоходства на озерах, реках и искусственных водных путях.

Компания: АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО"
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