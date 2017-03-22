Россия подтвердила лидирующие позиции по числу признанных международным сообществом разработок в сфере метрологии

Россия подтвердила свои лидирующие позиции по числу признанных международным сообществом разработок в сфере метрологии (обеспечения точности измерений).



За последние 9 лет наша страна получила 5 официальных Международных рекомендаций Международной организации законодательной метрологии (МОЗМ). Для сравнения, за тот же период статус международной рекомендации МОЗМ получила одна разработка немецких метрологов и одна разработка австралийских специалистов.



Одной из последних российских работ, вошедших в список МР МОЗМ в начале 2017 года, стала уникальная методика поверки и калибровки «Эталонные излучатели в виде моделей абсолютно черного тела в диапазоне от -50 °C до 2500 °C». Внедрение рекомендации повысит надежность и точность определения погрешности измерений с помощью излучателей, применяемых в радиационной термометрии для широкого класса приборов в области температурных измерений – термометров, тепловизоров, пирометров. Оборудование широко применяется в производстве на различных технологических этапах в сталелитейной промышленности, нефтеперерабатывающей отрасли, в сфере ЖКХ и т.д.



Эта и другие темы были в фокусе внимания первого в 2017 году заседания Совета Президента Международного Комитета законодательной метрологии (МКЗМ). В его работе принял участие официальный представитель Российской Федерации, заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Сергей Голубев.



На заседании обсуждалась деятельность технических комитетов организации и текущие статусы проектов по разработке Международных рекомендаций МОЗМ, включая долгосрочные темы, срок реализации которых достиг или превысил 10-летний порог.



Участие российских метрологов в работе Международной организации законодательной метрологии позволяет решать целый комплекс актуальных научно-технических и экономических задач, в том числе, в сфере развития торговых отношений между странами.



Доступ к большому объему информации о результатах работ крупнейших национальных метрологических организаций оптимизирует затраты на научно-исследовательскую деятельность и измерения с наивысшей точностью. Это, в том числе, дает возможность странам поддерживать эталонное оборудование на уровне, отвечающем современным мировым требованиям.



Следующее заседание Совета запланировано к проведению в октябре 2017 года в г. Картахена (Колумбия).