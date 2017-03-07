Шемышейские школьники познакомились с правилами электробезопасности

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
22 марта 2017, 17:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕНЗАЭНЕРГО
Специалисты Пензенского ПО филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго» в один день провели уроки по предупреждению детского электротравматизма сразу в нескольких населенных пунктах Шемышейского района. Сперва энергетики Шемышейского РЭС навестили школьников из сел Армиево и Воробьевка, затем отправились в районный центр, где их ждали более двух сотен учащихся разных возрастов.
Помимо рассказа о деятельности филиала «Пензаэнерго», об основных правилах электробезопасности и демонстрации специализированного фильма, всем желающим мальчишкам и девчонкам была предоставлена возможность примерить элементы рабочей экипировки энергетиков - защитную каску с забралом, диэлектрические перчатки и боты. Но самым интересным для учащихся традиционно оказалась реанимация манекена-тренажера «Гоша». Пройдя инструктаж, многие попробовали себя в роли спасателей.
Реализация программы по профилактике детского травматизма на энергообъектах и в быту дает положительные результаты. Ребята становятся более сознательными и осторожными при обращении с электроприборами, рассказывают о правилах электробезопасности своим сверстникам. В районе не зарегистрированного ни одного случая детского травматизма на объектах электроэнергетики.
В завершении урока для закрепления полученных знаний каждый школьник получил памятку с базовыми правилами электробезопасности. В филиале «Пензаэнерго» стало доброй традицией приглашать к себе учащихся. Больше всего школьникам нравится проводить время на учебно-тренировочном полигоне с подстанцией-тренажером. Здесь ребята могут познакомиться с основным оборудование энергосистемы, посредством которого электроэнергия попадает от питающих центров в жилые дома.
Проведение уроков по предупреждению электротравматизма является частью комплексной программы по предупреждению травматизма сторонних лиц на объектах филиала ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго». Реализуется она на территории всей Пензенской области.