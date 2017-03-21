С начала 2017 года более 30 миллионов рублей взыскано с должников в пользу АО "Карачаево-Черкесскэнерго"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
22 марта 2017, 10:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Взыскание просроченной дебиторской задолженности абонентов – одно из направлений, которому уделяется особое внимание сотрудниками юридического отдела АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети»).
Юристы «Карачаево-Черкесскэнерго» с начала 2017 года передали в судебные инстанции 147 исковых заявлений в отношении должников на общую сумму около 27,4 млн руб. Из этого количества 62 заявления – на юридических лиц, задолжавших около 26,8 млн руб., а также 85 заявлений - в отношении абонентов частного сектора на сумму 604 тыс. руб.
Судебными органами в пользу АО «Карачаево-Черкесскэнерго» с начала года вынесено 184 судебных акта на сумму около 30,3 млн руб. По 49 делам, в том числе на стадии исполнения судебных актов, уже поступила оплата в размере более 6 млн руб.
Обращения с исковыми заявлениями в суд – это крайняя мера, к которой приходится прибегать гарантпоставщику в случае, если не удается урегулировать вопрос с погашением долгов в досудебном порядке.
До суда с недобросовестными абонентами, накопившими просроченную дебиторскую задолженность, работают отдел реализации электроэнергии и сотрудники городских и районных энергосбытовых отделений АО «Карачаево-Черкесскэнерго», которые направляют должникам претензии об оплате задолженности. В январе и феврале абонентам были направлены 1052 претензии на общую сумму около 349,8 млн руб.
Благодаря досудебной претензионной работе с начала 2017 года в кассы АО «Карачаево-Черкесскэнерго» по 529 претензиям поступила оплата в сумме почти 2 млн руб.