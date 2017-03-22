В Кыргызстане может появиться медный завод

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22 марта 2017, 15:54
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ
В Кыргызстане рассматривает возможность строительства медеплавильного завода, сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана.
Для переработки концентрата необходимы строительство медеплавильного завода и внедрение новых технологий, которые пока отсутствуют в Кыргызстане.
Отмечается, что кыргызская делегация по главе с председателем ведомства Дуйшенбеком Зилалиевым посетила Балхашский медеплавильный завод (Казахстан). Визит состоялся в рамках изучения вопроса о возможности строительства подобного медеплавильного завода в Кыргызстане, передает KGinform.