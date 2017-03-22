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Отраслевые новости: В мире

В Кыргызстане может появиться медный завод

В Кыргызстане может появиться медный завод

22 марта 2017, 15:54
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ

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В Кыргызстане рассматривает возможность строительства медеплавильного завода, сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана.

Для переработки концентрата необходимы строительство медеплавильного завода и внедрение новых технологий, которые пока отсутствуют в Кыргызстане.

Отмечается, что кыргызская делегация по главе с председателем ведомства Дуйшенбеком Зилалиевым посетила Балхашский медеплавильный завод (Казахстан). Визит состоялся в рамках изучения вопроса о возможности строительства подобного медеплавильного завода в Кыргызстане, передает KGinform.

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