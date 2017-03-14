В НИТУ "МИСИС" проходит отборочный этап Международного инженерного чемпионата "Case-in"

22 марта 2017 года в Национальном исследовательском Технологическом университете «МИСИС» проходит отборочный этап Лиг по горному делу и по металлургии V юбилейного Международного инженерного чемпионата «Case-in». Чемпионат «Case-in» проходит в 47 вузах, охватывает 35 регионов России и страны СНГ. Более 3000 студентов борются за путевку в финал Чемпионата, который традиционно состоится в Москве 30-31 мая 2017 года.



Международный инженерный чемпионат «Case-in» - единственный в России федеральный кейс-чемпионат, эффективный инструмент передачи будущим специалистам – инженерам практических знаний, опыта и новых компетенций.



Министр энергетики РФ Александр Новак отмечает значение Чемпионата: «За пять лет реализации Чемпионат стал авторитетной отраслевой площадкой, объединяющей все стороны, заинтересованные в развитии инженерно-технического потенциала России: государство, компании, высшие учебные заведения, отраслевые общественные инициативы, передовую молодежь».



В мероприятии примут участие:

Агафонов Валерий Владимирович - Профессор кафедры «Геотехнологии освоения недр» НИТУ «МИСиС»

Жура Алексей Викторович - Руководитель направления экономической оценки проектов «IMC Montan»

Зотов Василий Владимирович - Доцент кафедры «Горная механика и транспорт» Горного института НИТУ МИСиС

Зубок Ольга Павловна -Представитель Оргкомитета Чемпионата

Кулецкий Константин Валерьевич - Главный специалист АО «СУЭК»

Пастихин Денис Валерьевич - Доцент кафедры «Геотехнологии освоения недр» НИТУ «МИСиС»

Петров Вадим Леонидович - Проректор по учебной работе

НИТУ «МИСиС»

Стежко Игорь Анатольевич - Руководитель сектора технико-экономической оценки IMC Montan

Сухарукова Анастасия Александровна - Представитель компании АНО «eNANO»

Удалова Наталья Петровна - Старший преподаватель кафедры «Безопасность и экология горного производства» НИТУ «МИСиС»

Федотов Григорий Сергеевич - Технический специалист ГГИС Micromine ООО «Майкромайн Рус»

Ческидов Василий Владимирович - Доцент кафедры «Геология и маркшейдерское дело» НИТУ «МИСиС»

Котельников Георгий Иванович - Доцент кафедры «Металлургии стали, новых производственных технологий и защиты металлов» НИТУ «МИСиС»

Международный инженерный чемпионат «Case-in» представляет собой соревнование, в ходе которого студенческие команды за десять дней решают инженерный кейс по материалам ведущих отраслевых компаний и защищают свои идеи перед экспертной комиссией, состоящей из представителей отраслевых компаний научных и образовательных организаций. Чемпионат проходит по пяти направлениям (лигам): электроэнергетика, горное дело, геологоразведка, металлургия, нефтегазовое дело. Чемпионат включает 85 отборочных этапов на площадках 47 ведущих технических вузов России и стран СНГ. В финале, который по традиции пройдет в Москве 30 -31 мая 2017 года, команды – победители отборочных этапов будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд и за возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях. Победители Лиг по горному делу и по электроэнергетике также получат шанс принять участие в ежегодных летних образовательных программах «Горная школа» и «Энергия молодости».



Организаторы Чемпионата - Фонд «Надежная смена» и Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела». Соорганизатором Лиги по электроэнергетике выступает Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ, соорганизатором Лиги по нефтегазовому делу - Тюменский индустриальный университет.



В 2017 году национальными партнерами Чемпионата выступают пять федеральных министерств - Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.