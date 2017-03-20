В ОДУ Сибири состоялись соревнования профессионального мастерства диспетчерского персонала

С 13 по 21 марта на базе центра тренажерной подготовки персонала Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Сибири» (ОДУ Сибири) прошли соревнования диспетчерского персонала ОДУ Сибири.



Соревнования профессионального мастерства диспетчерского персонала проводятся в целях повышения квалификации и профессиональной подготовки, проверки готовности к деятельности в сложной режимной обстановке в условиях ограниченного времени, отработки взаимодействия диспетчеров в смене. При разработке программы соревнований учитываются недостатки, выявленные в ходе расследования аварий, а также организационные и технические мероприятия, направленных на их устранение.



В соревнованиях принимали участие девять команд, сформированных из двух диспетчеров, один из которых выполнял функции старшего диспетчера. Соревнования проходили в четыре этапа, на каждом из которых проверялись знания и навыки, необходимые для управления электроэнергетическим режимом объединенной энергосистемы. Победитель определялся по сумме балов, полученных по итогам всех этапов.



На первом этапе «Квалификационная проверка» с помощью программно-аппаратного комплекса «Эксперт-диспетчер» проверялось знание диспетчерским персоналом требований нормативно-технической документации, а также практические навыки решения режимных задач.



Целью второго этапа «Оперативные переключения в электроустановках» стала оценка навыков, необходимых для проведения оперативных переключений в электроустановках при реализации плановых диспетчерских заявок, а также при возникновении нарушений нормального электроэнергетического режима в энергосистеме. Для выполнения заданий применялись тренажер оперативных переключений «TWR-12» и режимный тренажер диспетчера (РТД) «Финист».



В ходе третьего этапа соревнований «Решение задач по управлению электрическими режимами» проверялось умение диспетчеров анализировать режим энергосистемы, устранять выход за допустимые пределы уровней напряжения, токовую загрузку оборудования, перетоков мощности в контролируемых сечениях, частоты электрического тока.



Четвертый, заключительный этап соревнований «Противоаварийная тренировка» также проводился с использованием РТД «Финист». В ходе противоаварийной тренировки оценивалось умение диспетчерского персонала оптимальным способом и в минимальные сроки предотвратить развитие аварийной ситуации в Объединенной энергосистеме и обеспечить ликвидацию аварии за отведенное время.



На первом и четвертом этапах максимальный результат показала команда диспетчеров Михаила Тюменцева и Дениса Матюшенкова (119,5 баллов из 150 и 286,3 балла из 350 соответственно). Наибольшее количество баллов на втором этапе набрала эта же команда (234,5 баллов из 250). Лидером на третьем этапе соревнований стала команда в составе Евгения Кучинского и Максима Рощенко (232 балла из 250).



Наилучший результат по сумме баллов показала команда в составе Петра Аксенова, Алексея Короткова, занявшая I место и набравшая 760,7 балла из 1000 возможных. Второе место с результатом 757,4 балла заняла команда Евгения Ногина и Алексея Рубцова, а команда Михаила Тюменцева и Дениса Матюшенкова с 757,4 балла стала третьей.



Главный судья соревнований, директор по управлению режимами – главный диспетчер ОДУ Сибири Александр Денисенко, подводя итоги соревнований, отметил, что участники продемонстрировали хороший уровень подготовки. Он также обратил внимание на эффективность соревнований как формы повышения уровня квалификации диспетчерского персонала, от правильности и оперативности действий которого зависит надежность функционирования энергосистемы.